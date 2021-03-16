ФОТО | 10 cамых актуальных моделей весенней обуви от стилиста и блогера RusDelfi
Тренды сейчас долгие (вы, кстати, знаете, как отличать долгие от коротких? Если нет, напишите в комментах, не знаю, знак вопроса — сделаю большой пост). Если изменения происходят, то небольшие и неочевидные. И они точно не вытесняют то, что было.
Тем не менее, собрала для вас ТОП актуальной обуви на межсезонье. Общий тренд, конечно, на удобство и универсальность. Модно то, что подходит к разным ситуациям, разным нарядам, разным стилям. Но это не “опять кроссовки”, есть много интересного и для любительниц женственной обуви (хотя кто сказал, что кроссы — не женственно).
Если любим каблуки…
…смотрим в сторону kitten heels, каблучка “рюмочки” 3,5 до 4,75 сантиметров. Эта форма родом из 50-ых — не удивительно, что к ней так и просятся пышные юбки миди (Диоровские силуэты актуальны этой весной). Но они будут классно смотреться и с джинсами, и с комбинезонами — помните, универсальность! А детские наивные мотивы позволяют легко комбинировать их с носками и гольфами
ВАЖНО! Девушки размера плюс, не забываем, что такой каблучок сделает ногу визуально меньше, а значит, силуэт может стать непропорциональным.
По-прежнему с нами каблуки необычной формы. Причём это могут быть как небольшие изменения в геометрии, так и весьма смелые варианты.
Или цветы, попробуйте цветы! Они очень актуальны в этом году — и в принтах, и в украшениях, везде!
Для сапог выбираем устойчивые широкие каблуки. Да и сами сапоги смотрим максимально широкие, голенище может держать форму, может собираться гармошкой — но чем свободнее сапоги сидят на ноге — тем лучше!
Если любим платформу…
…это наше время! Платформа — изобретение древнее. И греки, и жители ближнего востока, и придворные китайского императора — все носили обувь на толстой подошве, обычно до 10 см, хотя на подиуме встречались совсем экстремальные варианты (23 см на показе Вивьен Вествуд в 1993).
Наиболее модно будут смотреться кеды (они в целом будут актуальнее кроссовок в этом сезоне. Это не значит, что кроссовки мы не носим!)
Если любим плоский ход…
…выбираем лоферы, мужские ботинки или балетки.
В прошлом году актуальны были лоферы на платформе, сейчас — на классической подошве. Отдельно обратите внимание на модели с крупными цепями и двухцветные варианты.
Балетки — ещё одна “классическая” вещь, с которой нужно быть осторожнее. Балетки — да. Балетки с круглым носиком и бантиком — нет. Смотрим на модели с заострённым или квадратным носом (ещё один тренд).
Ну и весна — время акцентной обуви! В этом сезоне можно выбирать насыщенный розовый и смело вписывать его в любые комплекты.
Ну что, какой тренд ваш?
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Еще больше полезных советов по стилю — в блоге Екатерины Федяковой Wonderwoman и на ее канале “Что надеть сегодня”.
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