Мода и стиль
16.03.2021, 12:39

ФОТО | 10 cамых актуальных моделей весенней обуви от стилиста и блогера RusDelfi

 
Екатерина Федякова
стилистка, fashion-блогер
Photo by Ono Kosuki from Pexels
Честно говоря, писать о трендах в наше время можно максимально кратко: то же самое! Нет, серьёзно, если вы купили в прошлом или позапрошлом году туфли/сумку/whatever — с шансами они актуальны и сегодня, уверяет автор блога RusDelfi о моде и стиле Wonderwoman, стилист Екатерина Федякова.

Тренды сейчас долгие (вы, кстати, знаете, как отличать долгие от коротких? Если нет, напишите в комментах, не знаю, знак вопроса — сделаю большой пост). Если изменения происходят, то небольшие и неочевидные. И они точно не вытесняют то, что было.

Тем не менее, собрала для вас ТОП актуальной обуви на межсезонье. Общий тренд, конечно, на удобство и универсальность. Модно то, что подходит к разным ситуациям, разным нарядам, разным стилям. Но это не “опять кроссовки”, есть много интересного и для любительниц женственной обуви (хотя кто сказал, что кроссы — не женственно).

Если любим каблуки…

…смотрим в сторону kitten heels, каблучка “рюмочки” 3,5 до 4,75 сантиметров. Эта форма родом из 50-ых — не удивительно, что к ней так и просятся пышные юбки миди (Диоровские силуэты актуальны этой весной). Но они будут классно смотреться и с джинсами, и с комбинезонами — помните, универсальность! А детские наивные мотивы позволяют легко комбинировать их с носками и гольфами

ВАЖНО! Девушки размера плюс, не забываем, что такой каблучок сделает ногу визуально меньше, а значит, силуэт может стать непропорциональным.

По-прежнему с нами каблуки необычной формы. Причём это могут быть как небольшие изменения в геометрии, так и весьма смелые варианты.

Или цветы, попробуйте цветы! Они очень актуальны в этом году — и в принтах, и в украшениях, везде!

Для сапог выбираем устойчивые широкие каблуки. Да и сами сапоги смотрим максимально широкие, голенище может держать форму, может собираться гармошкой — но чем свободнее сапоги сидят на ноге — тем лучше!

Если любим платформу…

…это наше время! Платформа — изобретение древнее. И греки, и жители ближнего востока, и придворные китайского императора — все носили обувь на толстой подошве, обычно до 10 см, хотя на подиуме встречались совсем экстремальные варианты (23 см на показе Вивьен Вествуд в 1993).

Наиболее модно будут смотреться кеды (они в целом будут актуальнее кроссовок в этом сезоне. Это не значит, что кроссовки мы не носим!)

Для более холодной погоды — челси. Кстати вот. Челси уже давно и прочно вошли в списки “базовой” обуви. Действительно, со всем и ко всему, классика. Однако посмотрите, как отличаются челси этого сезона от прошлогодних. Платформа чуть выше, голенище удлиннённое, добавляем цвет.

Если любим плоский ход…

…выбираем лоферы, мужские ботинки или балетки.

В прошлом году актуальны были лоферы на платформе, сейчас — на классической подошве. Отдельно обратите внимание на модели с крупными цепями и двухцветные варианты.

Мужские ботинки - вновь на классической подошве — отлично смотрятся с женственными образами. И их тоже хорошо в этом сезоне носить с акцентными носочками: плотными спортивными, с ярким рисунком или прозрачными с принтом (не старые “добрые” капроновые).

Балетки — ещё одна “классическая” вещь, с которой нужно быть осторожнее. Балетки — да. Балетки с круглым носиком и бантиком — нет. Смотрим на модели с заострённым или квадратным носом (ещё один тренд).

Ну и весна — время акцентной обуви! В этом сезоне можно выбирать насыщенный розовый и смело вписывать его в любые комплекты.

Ну что, какой тренд ваш?

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Еще больше полезных советов по стилю — в блоге Екатерины Федяковой Wonderwoman и на ее канале “Что надеть сегодня”.

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