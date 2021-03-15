ФОТО | Смотрите, в каких нарядах блистали звезды на премии "Грэмми 2021"

Они появились в эффектных нарядах от популярных брендов. OBOZREVATEL собрал самые лучшие образы звезд.

Так, свою 28-ю награду за лучший R&B-трек взяла Бейонсе. Теперь она обладатель наибольшего количества наград за всю историю премии. А для своего триумфального вечера она выбрала платье Schiaparelli.

Дуа Липа взяла награду за лучший поп-альбом - и появилась в сверкающем наряде от Versace.

Меган Thee Stallion в платье от Dolce&Gabbana взяла сразу две статуэтки - за лучшее рэп-исполнение и как лучший новый артист.

Билли Айлиш выиграла одну из главных номинаций премии - "Запись года". И забрала статуэтку в total-Gucci.

Ноа Сайрус, младшая сестра Майли, пришла на красную дорожку в платье Schiaparelli Haute Couture.

Тейлор Свифт для премии выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta. Свой образ она также дополнила босоножками на каблуке нежно-розового цвета.

Doja Cat выбрала длинное платье от Roberto Cavalli. Она выделилась глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь.