Действительно ли аспирин снижает риск заражения коронавирусом?

Известно, что аспирин — распространенное лекарство, которое часто назначают для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также как обезболивающее и жаропонижающее средство, может модулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции, помогая иммунной системе человека бороться с некоторыми вирусными инфекциями.

Его широко использовали во время пандемии испанского гриппа в 1918 году, а позднее ученые подтвердили его активности против РНК-вирусов in vitro.

Исследователи из сети израильских клиник Leumit Health Services, Университета имени Бар-Илана и Медицинского центра Барзилай выдвинули гипотезу, что профилактический прием малых доз аспирина — около 75 миллиграмм в день — может снизить восприимчивость к коронавирусу и облегчить течение COVID-19 в случае заражения.

Используя данные сети клиник семейной медицины Leumit Health Services и Национальной организации по поддержанию здоровья, авторы проанализировали результаты анализов 10 477 человек, которые прошли ПЦР-тестирование во время первой волны COVID-19 в Израиле с 1 февраля по 30 июня 2020 года. При этом в отдельную группу были выделены в целом здоровые люди, принимавшие аспирин для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что применение аспирина снижало вероятность заражения коронавирусом на 29 процентов, а продолжительность заболевания у тех, кто принимал аспирин, была на 2-3 дня короче. Среди тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, уровень смертности был также ниже в группе людей, принимающих аспирин: 14 процентов против 19 процентов в контрольной группе.