“Папа скучает по тебе”. Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма написали трогательные послания принцессе Диане

7-летний Джордж и 5-летняя Шарлотта написали послания покойной бабушке — принцессе Диане, а 2-летний Луи нарисовал рисунок. “Счастливого-счастливого Дня матери. Я очень тебя люблю и постоянно думаю о тебе. Шлю много любви. Джордж”, — написал мальчик. А Шарлотта подобрала еще более трогательные слова: “Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в День матери. Я тебя очень люблю. Папа скучает по тебе. С любовью, Шарлотта”.

“Многие из нас будут отдельно от своих близких в этот день. Но мы все с нетерпением ждем, когда уже снова сможем обнять наших мам. Для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может быть особенно сложным”, — написали в посте Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцогиня отметила, что ее дети делают подобные открытки каждый год в День матери и отдают их Уильяму.