Знакомство через мобильное приложение — гарантия прочных отношений?

Джина Потарка из университета Женевы решила выяснить, в самом ли деле есть разница в качестве отношений, завязанных при обычных обстоятельствах и через приложения.

“В последние годы я слышала в СМИ столько страшилок о вреде всех этих приложений быстрых знакомств для человеческих отношений, что захотела эмпирическим путем проверить, есть ли в самом деле повод для паники”, — говорит исследовательница.

Чтобы выяснить разницу между двумя типами завязывания отношений, Потарка изучила результаты опросов населения Швейцарии за 2018 год и выявила свыше 3 тыс. пар, встретившихся в последние 10 лет. Им было предложено заполнить опросники, в которых, среди прочего, предлагалось рассказать, как именно завязалось знакомство, довольны ли участники своими отношениями и собираются ли развивать их дальше.

Как выяснилось, пары, встретившиеся через мобильные приложения, ничем не отличаются от тех, кто познакомился вне интернета в том, что касается желания завести семью. Они получают такое же удовольствие от отношений и жизни в целом. Зато когда речь заходила о желании жить под одной крышей и завести детей в ближайшие три года, пользователи приложений, особенно женщины, давали фору всем остальным.

“Основной вывод моего исследования заключается в том, что отношения, начавшиеся с нажатия кнопки в мобильном телефоне, качественно ничем не отличаются от любых других, и вступившие в них люди вовсе не рассматривают их как нечто временное, а напротив, даже больше других заинтересованы в совместной жизни. Женщины в таких случаях даже скорее хотят стать матерями”, — поясняет Потарка.