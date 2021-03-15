Муж сделал домашнее окрашивание жене вопреки запрету парикмахера и удивил ее

47-летняя британская писательница Люсиль Хоу (Lucille Howe) не красила волосы полгода из-за отсутствия возможности посетить салон и воспользоваться услугами своего стилиста в связи с пандемией коронавируса. Узнав, что парикмахерские откроются только в середине апреля, героиня материала попросила своего супруга, чтобы тот закрасил ее седину и потемневшие корни.

Женщина призналась, что обычно платит колористу Ричарду Уорду (Richard Ward), который в свое время стилизовал прическу герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, 90 фунтов стерлинговза подобную процедуру. Хоу сообщила ему, что собирается доверить свои волосы супругу, что вызвало у специалиста негативную реакцию.

“Нет, нет, нет, ни в коем случае не делай этого. Мои колористы тренируются по шесть лет, прежде чем мы подпускаем их к работе с осветлителями. Даже эксперты могут ошибаться в правильном расчете времени. Ты хоть понимаешь, что если немного передержать, то волосы превратятся в жвачку и начнут ломаться? Мой совет: потерпи еще несколько недель”, — предостерег он.

Тем не менее писательница решила рискнуть. Ее возлюбленный Рама (Rama) отнесся к этой задаче ответственно и перед началом процедуры посмотрел несколько видеоуроков в интернете. Мужчина смешал отбеливающий лосьон со специальным порошком в миске и довел смесь до однородного цвета. Затем он нанес ее на волосы жены и засек примерно 50 минут. Далее Рама использовал фольгу, чтобы осветлитель “взялся” за сложные участки. В конце британка помыла локоны с применением специального тоника из набора.

“У него получилось! В итоге я потратила почти в три раза меньше, ведь платить мне пришлось только за краску — 26 фунтов. Благодаря мужу я сэкономила средства”, — поделилась героиня материала.