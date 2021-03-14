Три изменения, помогающие есть меньше сладкого

Тяга к сладкому может стать повседневной привычкой, но допускать этого нельзя — регулярное потребление содержащих сахар продуктов ассоциируется с развитием целого ряда нарушений в работе организма, вредит сосудам, поджелудочной, печени. Чтобы есть меньше сладкого, диетологи рекомендуют ввести в свой повседневный образ жизни три изменения, об этом сообщает журнал Freundin (Германия).

Отказаться от продуктов и напитков с искусственными подсластителями. Такая продукция, по словам экспертов, часто содержит пометки о том, что она обезжирена или низкокалорийна. В ее составе практически всегда содержатся подсластители, искусственные ароматизаторы и добавки, при усвоении которых повышается риск метаболических нарушений и может еще больше хотеться “чего-то сладенького”.

Заменить белый сахар разумной альтернативой. Возьмите порцию творога или натурального йогурта, добавьте кусочки фруктов или ягод — это даст приятное ощущение сладкого вкуса, но уровень глюкозы в крови не повысится так резко и стремительно, как это происходит при потреблении сладостей.

Также хорошими натуральными подсластителями являются экстракт ванили и корица, которые можно добавлять в кофе или смузи, не прибегая к использованию белого сахара.

Изменить рацион. Желание есть сладкое усиливается, когда употребляется много бедных питательными веществами продуктов, состоящих только из простых углеводов и насыщенных жирных кислот. Чтобы тяга к сластям стала меньше, в рационе должно быть больше продуктов, богатых белком и клетчаткой — они насыщают на долгое время, предотвращают резкие колебания уровня сахара в крови, провоцирующие обострение аппетита, в том числе ко всему сладкому.