Убийство Сары Эверард побудило тысячи британок выступить против насилия. Нескольких из них задержали

Кэтрин Мёрфи, мать троих детей из Плимута, опубликовала письмо к своему депутату парламента, в котором рассказала, как ее, по ее словам, годами фактически держал в плену и избивал ее сожитель, а когда она сбежала от него и в конце концов подала в суд, он отделался всего лишь предписанием пройти учебный курс против домашнего насилия.

Участниц кампании возмущает не только сама по себе трагедия Сары Эверард — глава лондонской полиции Крессида Дик отметила, что именно такие случаи, с похищением прямо на улице, чрезвычайно редки, — эта трагедия стало поводом громко заявить о проблеме сексуальных преследований и домашнего насилия.

33-летняя менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном, а в пятницу обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции.

В результате большинство из примерно 45 вахт было официально отменено, в Клэпхэме днем люди поодиночке приносили и возглагали цветы, а общественницы-организаторы кампании "Вернуть себе эти улицы" призвали всех вечером выйти со свечами или фонариками на крыльцо своего дома.

Однако полиция заявила, что при всем понимании и уважении к чувствам организаторов этих вахт не может считать их законными в условиях локдауна.

В субботу в лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели при жизни Сару Эверард, еще в нескольких местах столицы, а также примерно в 40 городах Британии должны были пройти траурные вахты со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы" (Reclaim These Streets).

Актриса Натали Эммануэль, снявшаяся в "Игре престолов", рассказала в " Твиттере ", что впервые столкнулась с эксгибиционистом в возрасте 10 или 11 лет, и с тех пор часто становилась жертвой разного рода сексуальных преследований.

"Я мысленно ставлю галочки перед выходом из дома. Консервативно ли я одета? Галочка. Не ходи одна. Позвони другу. Не пей слишком много. Галочка, галочка, галочка […] И я со злостью думаю: почему общество думает, что мы должны все это делать, почему мы должны уродовать себя, в то время как мужчины отфыркиваются "не все мы такие" — и продолжают ничего не делать?"

В этом — одна из претензий участниц кампании к полиции и судам: по их мнению, насильники или мужчины, избивающие своих жен и подруг, слишком часто получают очень мягкое наказание или вообще избегают его.

"Эта неделя стала для меня сильным толчком — не только из-за очередного убийства женщины мужчиной, но и из-за того, что власти заставляют нас молчать, когда мы хотим выразить наши соболезнования и возвысить голос в связи с тем, что провалы в политике в части домашнего насилия, изнасилований и сексуального харассмента в этой стране не признаются […] я надеюсь, вы поймете, что моя история — одна из многих таких историй — должна быть услышана, и нам срочно нужно что-то менять", — пишет Кэтрин Мёрфи.

"Когда мне было что-то около 21, двое подростков запустили мне руки под юбку. Им перестало казаться, что это забавно, только когда мой тогдашний парень нашел и отчитал их. Я чувствовала себя униженной. Хищническое поведение мужчин опустошает женщин, причем этому поведению учатся смолоду. Мы не можем бесконечно кричать об этом. В какой-то момент мужчины, наконец, должны начать сдерживать себя и других мужчин и мальчиков. Мы устали", — написала Натали Эммануэль.

О том, что женщинам бывает страшно просто идти по улице, написала и депутат парламента Дайан Эббот.

Even after all these years if I am out late at night on an isolated street & I hear a man’s footsteps behind me I automatically cross the road. It is the habit of a lifetime to try & keep safe. But it should not have to be like this #SarahEverard — Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) March 11, 2021

"Даже сейчас, спустя все эти годы, когда я оказываюсь на безлюдной улице и слышу за спиной мужские шаги, я машинально перехожу на другую сторону. Я привыкла к этому за всю свою жизнь — привыкла остерегаться. Но так не должно быть!" — написала 67-летняя Эббот, которая всю жизнь прожила в Лондоне.

"Меня преследовали до дома столько раз, что и не сосчитать. Однажды мне пришлось целый час прятаться в кустах, пока двое мужчин меня искали. Я слышала, как они откровенно обсуждали, что сделают со мной, когда найдут. Решение проблемы — в том, чтобы начать уважать женщин", — написала другая жительница Лондона, автор и исполнительница песен Надин Шах.

I’ve been followed home too many times to count. Once I had to hide in a bush for over an hour until two men gave up looking for me. I could hear them plotting explicitly what they were going to do to me and laughing. The solution starts with respecting women. — Nadine Shah (@nadineshah) March 11, 2021

По статистике, в Британии в среднем за год погибает от рук мужчин — мужей, партнеров, бывших мужей, знакомых и случайно встреченных — более 100 женщин. Правда, в целом британские женщины оказываются жертвой убийства почти в три раза реже, чем мужчины.

В обсуждение проблемы в прошедшую после убийства Сары Эверард неделю включились и политики, причем не только Дайан Эббот, но и обе палаты парламента, и правительство.

В ходе дискуссии в Палате общин соратница Эббот, лейбористка Джесс Филипс вслух зачитала имена 118 женщин, погибших в стране от рук мужчин за последний год.

"Мы здесь считаем то, что нас интересует. Мы считаем число прививок. Число людей на пособиях. Мы любим считать данные о собственной популярности. Но мы не считаем убитых женщин", — цитирует Филипс газета Times.

Министр внутренних дел Прити Патель заверила, что сделает все, чтобы женщины могли спокойно ходить по улицам, а ее аппарат сообщил, что в течение этого года Патель обнародует правительственную стратегию борьбы с насилием против женщин и девочек.

А в Палате лордов баронесса Джонс Мулскум заявила, что для мужчин надо ввести комендантский час с шести вечера, чтобы женщины могли спокойно ходить по улицам.

Позже баронесса пояснила журналистам, что сказала это полушутя — просто чтобы привлечь внимание к проблеме.