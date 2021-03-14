Многоженец-феминист. Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?

Как правило, жизнь мормонов регулируется на общих собраниях в церкви. Президент церкви автоматически получает звание пророка, и паства безоговорочно ему верит. В 1890 году церковь официально запретила многоженство. Однако сделано это было лишь для того, чтобы официально не нарушать закон и не отдавать церковные земли правительству. Несмотря на это, многие местные жители продолжили заводить полигамные семьи. Они не отказались от этой практики даже в 1935 году, когда власти Юты официально признали полигамию уголовным преступлением. Единственное, подобные браки перестали афишироваться.

Мормоны верят в воскресшего, живого Иисуса Христа, поэтому они не носят креста и не крестятся. Креста нет и на остроконечных шпилях мормонских церквей. Икон у мормонов также нет, в церквях висят исключительно портреты и статуи Джозефа Смита, Брихама Янга и других “апостолов”. В домах можно увидеть изображения Христа с надписями “Приди ко мне” или “Я приду к тебе”.

Практика многоженства, при которой один мужчина берет в жены двух и более женщин, была установлена в роли основного учения мормонов в начале 1840-х годов, но лишь в 1850-х стала полноправной частью учения Церкви. Основателем религии и первым президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней был Джозеф Смит.

В 29 лет Уильямс решил создать мормонскую полигамную семью и со временем обзавелся пятью женами, две из которых приходятся друг другу двоюродными сестрами. Все женщины воспитывались в закрытой мормонской общине Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, где их учили быть смиренными сестрами и женами.

51-летний бывший епископ мормонской церкви Брейди Уильямс живет в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Одна из отличительных особенностей этого штата — большие мормонские семьи. Согласно их религиозным убеждениям, многоженство не считается грехом, скорее, наоборот, благодетелью. Адепты Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, обосновавшиеся в Юте в 1847 году, убеждены: чем больше мужчина заведет жен и вырастит детей, тем более почетное положение займет в загробном мире.

С конца XIX века мормонская Церковь Иисуса Христа Святых последних дней отлучает последователей, состоящих в браке с двумя и более супругами. Лидеры организации, штаб-квартира которой находится в городе Солт-Лейк-Сити, стараются дистанцироваться от практики многоженства. Однако в 1929 году отлученные мормоны основали Фундаменталистскую церковь Иисуса Христа Святых последних дней — конфессию мормонизма, практикующую полигинию. Кроме того, в Юте появились сторонники многоженства, не исповедующие мормонскую веру.

В 2000-х Уильямсы стали избегать религии и теперь не отожествляют себя ни с какой конфессией. Они заявили, что не хотят жить в вечном страхе перед адом и надеяться лишь на то, что попадут в рай. «Теперь мы поклоняемся любви, преданности и счастью в семье», — подчеркнул глава семьи. Когда Уильямс был еще подростком, его родители тоже перестали считать себя мормонами, хотя и остались в полигамных отношениях. Он утверждает, что ему было сложнее уйти из церкви, поскольку в ней воспитывались все его жены

На территории всех Соединенных Штатов, в том числе Юты, многоженство карается законом. Однако учитывая, что почти никто из сторонников полигамии не пытается получить разрешение на второй брак, мормонов практически невозможно как-то преследовать по закону. Как правило, следующие после законной супруги партнерши считаются женами только в контексте религиозных убеждений. В результате чего эта практика больше похожа на супружескую измену, чем на нарушение закона.

Мои пять жен

Официально Уильямс узаконил брак только с Поли. Он утверждает, что с остальными женами — Розмари, Рондой, Робин и Нони — у него духовный союз. При этом все супруги носят фамилию мужа. Вместе супруги завели 25 детей и живут по соседству в двух больших домах.

Уильямс живет в браке с первой женой Поли уже более 28 лет. У них шесть общих детей: пять дочерей и один сын. Поли росла в полигамной семье и была готова к тому, что у ее мужа будут другие партнерши. Однако восемь лет назад ее старшая дочь вышла замуж и предпочла жить в моногамных отношениях, несмотря на воспитание и родительское влияние. До узаконивания брака они встречались около трех месяцев.

Второй женой Уильямса стала мастерица и рукодельница Робин. Он сделал ей неофициальное предложение вступить в брак через шесть недель после знакомства — через девять месяцев после свадьбы с Поли. Робин родила от Уильямса трех сыновей и двух дочерей, одной из которых уже 27 лет.

