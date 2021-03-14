В Китае замужняя девушка пыталась понять, почему она не может забеременеть. Оказалось, она — мужчина

В этом году я поехала в свой долгожданный отпуск на поезде. Рядом со мной оказались две мамы, обе с дочерьми. И вот я стала свидетелем двух небольших сцен, которые подтолкнули меня к написанию этой небольшой заметки.

25-летняя Пинпин (имя изменено) не наблюдалась у гинекологов. В последний раз она посетила специалиста по женскому здоровью, когда была подростком, и врач сказал ей, что она просто медленно развивается. У нее так и не начались месячные, но она не придавала этому слишком много значения.

О том, что она относится к интерсекс-людям [это люди, рожденные с половыми признаками, которые не совпадают с типичным определением мужского или женского тела — Esquire], девушка выяснила случайно — после похода к врачу из-за вывихнутой лодыжки. Доктор решил направить ее на полное обследование, так как обратил внимание, что ее кости плохо развиты.

По итогам полного обследования выяснилось, что у Пинпин нет яичников и матки, а ее половые органы недоразвиты и лишь выглядят как женские. Кроме того, у Пинпин есть мужская хромосома Y, а это означает, что генетически она является мужчиной, при этом типичными внешними признаками своего настоящего биологического пола (мужские гениталии или кадык) она не обладает.

После посещения эндокринолога Пинпин узнала, что она также страдает от высокого кровяного давления и низкого уровня калия в крови, что может указывать на врожденную гиперплазию надпочечников, которое могло привести к нарушению полового развития. По словам врачей, это могло быть результатом близкого родства ее родителей.

Пинпин еще не определилась, к какому гендеру теперь хочет себя относить.

“Чтобы восстановить свою роль в обществе и семью, потребуется много времени, и это будет кропотливый процесс, требующий психологического вмешательства”, — отметил заместитель директора больницы Ху Шаохуа, добавив, что в таких случаях лучше обращаться к специалистам как можно раньше.

“Они должны были обследоваться много лет назад. Это говорит о серьезной нехватке сексуального образования”, — добавил он.