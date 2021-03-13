Физиотерапевт: причина болей “компьютерной шеи” кроется в недостаточном движении

Лятт добавляет, что, согласно статистике, частота шейных болей за последние 20 лет значительно выросла и прежде всего в странах с высоким доходом, и среди людей с пассивным образом жизни. “В случае болей в шее не стоит искать причину в осанке или положении шеи, но скорее в привычках человека — как много он двигается в течение дня”, — отмечает Лятт. “Люди, которые сидят на работе в одной позе восемь часов не могут компенсировать целый день неподвижности часовой оздоровительной пробежкой. Как шея, так и все тело нуждаются в отдыхе, для чего в течение дня необходимо делать “микропаузы” и регулярно менять позу на более удобную”, — подчеркивает Лятт.

Хотя все более распространенная проблема т.н. компьютерной шеи (или “текстовой шеи”) может показаться даже по своему названию проблемой современной, причина которой кроется в постоянном наклоне шеи, чтобы следить за смарт-устройствами, тем не менее, по словам физиотерапевтов, речь все же идет о довольно старом симптоме. “И до эпохи смарт-устройств были такие виды деятельности, которые требовали долгого наклона шеи — будь то рисование, ткачество, чтение, работа на конвейере или сельхозработы. Также боли в шее могут быть вызваны плохой осанкой, но прямых научных доказательств этому нет”, — рассказывает физиотерапевт частной клиники Mediris Индрек Лятт, по словам которого на осанку влияют многие аспекты — рабочее положение, генетика, привычки, активность или даже настрой человека.

Все чаще в центр вспомогательных средств обращаются с вопросом, какие средства могут оказать помощь в снятии напряжения в верхней части тела и плечевом поясе, и что может помочь в будничных делах, когда спину скручивает от боли. “Для смягчения этих проблем со здоровьем есть множество различных вспомогательных средств, но важно выяснить причину данной проблемы и внести изменения в свои ежедневные привычки”, — подчеркивает физиотерапевт Центра вспомогательных средств Invaru Лийз Пильт.

По словам Маарьи Кивистик, которая уже десять лет трудится физиотерапевтом, повторяющиеся боли в шее проявляются у каждого пятого человека трудоспособного возраста, поэтому крайне важно привыкать двигаться и во время работы, учебы или дома. “Физиотерапевт, хиропрактик или массажист смогут помочь в понимании того, почему возникли боли и как их можно смягчить — с помощью ли упражнений, массажа или мануальной терапии. Но для решения этой проблемы необходимо все же сформировать у себя активную привычку двигаться”, — обращает внимание Кивистик, работающая в частной клинике Mediris.

Для смягчения болей в шее не нужно, по словам Кивистик, какого-то “специального” вида физической деятельности или спорта — достаточно, если человек подберет для себя подходящий вид движения и будет делать это постоянно. “Взрослые люди должны в неделю заниматься умеренным движением не менее 150 минут — для этого хорошо подойдут прогулки или же бытовые работы. В качестве альтернативы подойдут 75 минут высокоинтенсивных тренировок в неделю — например, бег или игры с мячом. Также необходимы дважды в неделю силовые тренировки для групп крупных мышц”, — рассказывает Кивистик.

“Часто люди пробуют решить потребность в умеренном движении за счет прогулок и достижения установленного числа шагов — включая и домашние дела. К сожалению, на практике силовых упражнений все же не хватает”, — признает физиотерапевт, по словам которого к ежедневным прогулкам можно добавить и какие-то упражнения в домашних условиях — например, с весом собственного тела или же с помощью простых подручных средств.

Двигаться можно не только в спортзале, но и дома или в конторе

По словам Лийз Пильт — физиотерапевта Центра вспомогательных средств Invaru, который предлагает несложное тренировочное и восстановительное снаряжение для простых упражнений как дома, так и, например, конторы — то есть резиновые жгуты, массажные или гимнастические мячи, спрос на которые во время коронавируса и домашних контор несколько вырос.