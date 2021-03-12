Стало известно о роскошном подарке дочери Меган Маркл, который она получит по наследству

Сообщается, что в одном из своих старых интервью 39-летняя Маркл рассказала, что приобрела в 2012 году часы Cartier French Tank, стоимость которых на данный момент составляет 6,2 тысячи долларов (455 тысяч рублей). Известно, что аксессуар очень дорог для герцогини, поскольку она подарила его себе, чтобы отпраздновать свой успех в сериале “Форс-мажоры”.

“Когда я узнала, что сериал продлили на третий сезон, что в то время было важной целью, я разорилась и купила себе двухцветную версию изделия. На обратной стороне у меня выгравировано “ММ от ММ” (Меган Маркл от Меган Маркл), и я планирую однажды подарить эти часы своей дочери. Вот, что делает изделия особенными, — ваша связь с ними”, — подчеркнула Маркл.

По информации издания, у покойной свекрови герцогини, принцессы Дианы, также были две версии одних и тех же часов: Tank Louis с крокодиловым ремешком и Tank Francaise из желтого золота. Отмечается, что принц Гарри унаследовал последние и позже подарил их супруге: во время виртуального саммита журнала Fortune в 2020 году Маркл появилась в описанном изделии.