Гиперопека, тревога, непоследовательность. 9 ошибок в поведении родителей, которые травмируют детей

Начать хочется с главного. Дорогие родители, в воспитании ошибки неизбежны! Вашему ребенку или детям всегда будет что сказать о вас как о матери или об отце. Что же делать? Развивать свою осознанность. Это позволит лучше осознавать, что необходимо для ребенка и какие потребности у вас как у родителя. Детский психолог Наталья Беляева предлагает познакомиться с 9 основными ошибками, которые травмируют ребенка и могут привести к печальным последствиям.

Обзывание, высмеивание, физические наказания

Переходя на личность ребенка, мы оставляем в его сердце грусть, обиду, иногда вину. И самое неприятное и трудно проживаемое — это ощущение ребенка "я плохой". С такой установкой ему достаточно сложно вырасти гармоничной личностью, которая ценит себя и других людей.

Очень надеюсь, что вы знаете о вреде физических наказаний. Ни у кого нет права бить, шлепать другого человека. Я понимаю, что все может случиться, но очень рекомендую родителям не использовать этот "метод воспитания".

Эмоциональные качели

Сразу приведу пример. Вы сначала сказали "можно", а через несколько минут — "нельзя". Этот стиль поведения повышает тревогу у ребенка. Он не чувствует от вас родительскую уверенность. И у ребенка появляется ощущение "я не могу опереться" на свою маму или папу. В будущем при таком стиле воспитания ребенку будет сложно построить доверительные отношения с людьми.

Гиперопека или чрезмерная любовь

"Разве можно перелюбить ребенка?" — часто спрашивают родители. "Да!" — всегда отвечаю я. При таком стиле воспитания ребенок обучается быть беспомощным, пассивным, стеснительным, апатичным, тревожным. У ребенка могут появиться навязчивые состояния. Также при таком стиле воспитания у ребенка всегда будут сложности в отношениях с другими детьми.

Непоследовательность в воспитании

Другими словами, папа что-то разрешает, а мама запрещает или наоборот. Хочу обратить ваше внимание, что стили воспитания у родителей могут быть разными, но должны быть одни правила.