Анемия у женщин – серьезная проблема: витамины и минералы для защиты от нее

Анемия представляет собой состояние, которое развивается при недостатке здоровых эритроцитов либо гемоглобина в крови. Частая причина этого нарушения эритроцитов — нехватка минерального железа: оно необходимо для производства белка гемоглобина, помогающего эритроцитам переносить кислород, который жизненно важен для выработки энергии и выполнения различных функций человеческого тела.

Что вызывает анемию? В основном, недостаточное поступление с пищей важных питательных веществ.

“Наши пищевые привычки изменились, мы в основном полагаемся на упакованные обработанные пищевые продукты, содержащие мало питательных веществ. Уменьшение потребления зеленых листовых овощей и фруктов с высоким содержанием питательных веществ также усугубляет проблему”, — констатируют специалисты.

Также на развитие анемии влияют наследственные патологии крови, потеря крови из-за геморроя или язвы, наличие некоторых заболеваний. В их ряду — ВИЧ, ревматоидный артрит, болезнь Крона, болезнь почек, рак.

Почему анемия — серьезная проблема для женщин? Особенности физиологии делают женщин подверженными анемии. Такую подверженность обусловливает потеря крови при менструациях и родах. Вдобавок женский организм многое отдает плоду, вынашиваемому во время беременности.

Симптомы. Существуют различные типы анемии: железодефицитная анемия, витаминная, апластическая, аутоиммунная гемолитическая анемия, пернициозная, серповидноклеточная анемия. Наиболее распространенной является железодефицитная анемия. Вот ее симптомы:

бледность кожных покровов,

быстрая утомляемость,

потеря аппетита,

снижение работоспособности и концентрации внимания,

головокружение,

головные боли,

шум в ушах,

“мушки” перед глазами,

боли в сердце, возникающие даже в состоянии покоя.

Витамины и минералы для защиты от анемии. По словам ученых, “помимо железа, предотвращать развитие анемии помогают витамин B6, витамин B2, витамин B12, витамин C, фолиевая кислота и белки — эти питательные вещества активно участвуют в процессе кроветворения”.