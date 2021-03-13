Анемия у женщин – серьезная проблема: витамины и минералы для защиты от нее
Анемия представляет собой состояние, которое развивается при недостатке здоровых эритроцитов либо гемоглобина в крови. Частая причина этого нарушения эритроцитов — нехватка минерального железа: оно необходимо для производства белка гемоглобина, помогающего эритроцитам переносить кислород, который жизненно важен для выработки энергии и выполнения различных функций человеческого тела.
Что вызывает анемию? В основном, недостаточное поступление с пищей важных питательных веществ.
“Наши пищевые привычки изменились, мы в основном полагаемся на упакованные обработанные пищевые продукты, содержащие мало питательных веществ. Уменьшение потребления зеленых листовых овощей и фруктов с высоким содержанием питательных веществ также усугубляет проблему”, — констатируют специалисты.
Также на развитие анемии влияют наследственные патологии крови, потеря крови из-за геморроя или язвы, наличие некоторых заболеваний. В их ряду — ВИЧ, ревматоидный артрит, болезнь Крона, болезнь почек, рак.
Почему анемия — серьезная проблема для женщин? Особенности физиологии делают женщин подверженными анемии. Такую подверженность обусловливает потеря крови при менструациях и родах. Вдобавок женский организм многое отдает плоду, вынашиваемому во время беременности.
Симптомы. Существуют различные типы анемии: железодефицитная анемия, витаминная, апластическая, аутоиммунная гемолитическая анемия, пернициозная, серповидноклеточная анемия. Наиболее распространенной является железодефицитная анемия. Вот ее симптомы:
- бледность кожных покровов,
- быстрая утомляемость,
- потеря аппетита,
- снижение работоспособности и концентрации внимания,
- головокружение,
- головные боли,
- шум в ушах,
- “мушки” перед глазами,
- боли в сердце, возникающие даже в состоянии покоя.
Витамины и минералы для защиты от анемии. По словам ученых, “помимо железа, предотвращать развитие анемии помогают витамин B6, витамин B2, витамин B12, витамин C, фолиевая кислота и белки — эти питательные вещества активно участвуют в процессе кроветворения”.
Вот витамины и минералы, которые по их мнению должны быть частью рациона, чтобы не допустить развития анемии.
- Железо. Его пищевые источники — красное мясо, фасоль, чечевица, листовые овощи, изюм, курага.
- Витамин C и витамин B 12. Поставщики витамина В12 –молочные продукты, мясо, соя. Витамина С — цитрусовые (апельсины, грейпфруты), помидоры, брокколи.
- Фолиевая кислота. Для ее получения следует употреблять зеленый горошек, фасоль, арахис, темно-зеленые листовые овощи, спаржу, авокадо, кукурузу, цитрусовые.