Вареники вместо блинов и никакого чучела: чем украинская Масныця отличается от Масленицы?

Невзирая на то, что сегодня очень многие украинцы считают традиционным кушаньем в неделю перед Пасхальным постом блины, когда-то на территории Украины их никто не готовил. Все тогдашние украинские хозяйки варили традиционные вареники, начинкой для которых, чаще всего, был сыр. Именно поэтому, Масныцю в некоторых регионах Украины часто называли Сырныця.

Также празднование Масляной непременно предусматривает поминовение умерших родственников. Считалось, что в субботу, на Переступной неделе (две недели до Паски), Бог отпускал души умерших на землю. Таких суббот было три в году: на предпоследней неделе перед Большим постом, перед праздником Дмитрия и перед праздником Троицы.

В содержание празднования Масляной наши предки вкладывали очень много. Это был первый праздник весны, медленное изменение пищевого рациона, прощание с целой серией зимних праздников, а также неделя перед Большим постом. В тогдашней популярной поговорке говорилось: “когда наступит Масляна, то будет съедаться даже из крыш солома”, потому что начинался большой пост, во время которого не употребляли мясо. Некоторые отдельные обряды, которые обычно проводили на Масляную, насчитывают более 2000 лет.

В разных частях Украины этот праздничный период всегда называли по-своему, а обряды, которыми он сопровождался, могли существенно отличаться. Одновременно с этим, значение праздника сохранялось и было общим для всех регионов.

По мнению большинства исследователей славянской древности, Маслная не имеет аналогов ни у одного соседнего с Украиной народа, следовательно не заимствована ни у кого, а является собственным самобытным исконным праздником. Поскольку это было последнее гуляние перед строжайшим постом — праздновали его шумно, весело и вкусно, устраивали большую ярмарку с музыкой, песнями и самыми разнообразными развлечениями.

Масныцю еще называют Масляной, Сыропустом, Сыропустной неделей (потому что еще на этой неделе можно есть сыр). Также Масляную иногда зовут Бабьей неделей, потому что в это время женщина считается главной, и мужчины должны повиноваться женам и терпеть их прихоти. Женщинам же на этой неделе позволяется все, потому что это их праздник.

В среду тёщи принимали и угощали своих зятьев. В четверг по традиции, женщины должны встретиться и хорошо развлечься. Считалось, что от этого скот будет здоровее. Пятница — очень важный этап празднования Масляной — угощение тещи. Тещу следует угощать хорошо, чтобы “горло не усыхало”. Получив приглашение, теща предварительно должна была передать молодым посуду для замеса теста, ложки, черпаки и тому подобное. А тесть — муку, масло, подсолнечное масло.

Каждый день Масляной недели — особенный и имеет определенные значения. Понедельник — день встреч. За древним поверьем, кто в доме останется — потеряет хозяйство. В этот день женщины шли к корчме и начинали праздновать. Во вторник ищут невест. В этот день начинались веселые забавы, смотрины невест. Ведь все обряды на Масляную — это своеобразная подготовка к обручениям, чтобы после Пасхи и Красной Горки отгулять свадьбу.

Первая неделя — Всеядная. В этот период мясо позволялось потреблять ежедневно. Вторая — Переступная. Во время неё также позволялось потреблять мясо (за исключением среды и пятницы). Третья — Сыропустная, и она праздновалась наиболее помпезно. В 18 веке Масляную начали праздновать в течение одной недели, а позже — 2-3 дня. Наиболее шумно празднования проходили у молодежи, потому что следующие вечерницы (молодежные гуляния) можно было проводить аж в сентябре!

Каждый из регионов Украины имел свои обряды. К Масляной в давние времена готовились очень старательно — как к Рождеству или Пасхе. Кое-где перед Масленицей даже белились дома. К началу 17 века Масляная праздновалась в течение трех недель.

Обычай приготовления вареников существовал еще во времена Трипольской культуры, задолго до навязанных в советские времена блинов. Вареники символизировали молодой месяц, который в свою очередь был символом женской энергии. Но на варениках с сыром, щедро смазанных маслом, праздничное меню тогдашних украинцев не заканчивалось. Именно в этот период наши предки потребляли очень много сметаны и масла. Очень часто хозяйки готовили сырники, запеканки, сырные бабы. Лапшу, все каши и галушки, варили на молоке. Из молока делали ряженку, колотуху, растирщика, кисель.Также пекли налистники с сыром, коржи из пшена, гороха или кукурузы, и много другого. Также в этот период выпекалось достаточно много разнообразных сладких вкусностей. Блины на Масныцю готовили лишь в таких регионах Украины как Слобожанщина и Черниговщина.

В субботу — золовкины посиделки. Невестки в этот день приглашали к себе на вареники золовок (сестер мужа), которых угощали, развлекали и дарили какой-либо подарок.

Завершается неделя Прощенным воскресеньем. В период празднования Масляной украинцы не только весело проводили время, прежде всего на Масляную люди пытались очистить перед постом свою душу, поэтому обязательной традицией в это все пытались помириться, простить старые обиды, поэтому Масныцю еще называют праздником “примирения”.

В некоторых регионах Украины Масныцю называли Коллодием или Колодкой. Сами обычаи, которые связаны с такими названиями, имеют очень глубокое и давнее происхождение, которое тянется еще с того времени, когда на Украинских землях господствовала Трипольская культура. Этот праздник несколько изменился во время появления христианства во времена Киевской Руси. Как и все народные праздники и обычаи, оно приобрело христианское религиозное содержание, но традиции празднования в большинстве остались неизменными.

Считалось, что Колодий — был Богом согласия и брака у предков. В этот период он напоминал молодежи: “Не успел жениться если — бери колодку и носи”. Именно в это время и появился обычай вязать колодку.

Подходили последние дни, когда молодым людям еще можно было играть свадьбы. В третью неделю Масляной венчаться молодым парам уже нельзя было. Тех парней, кто не использовал в этом году свой шанс, ожидало шутливое наказание. Неженатым парням цепляли на пояс или к руке колодку, и юноша не имел прав самостоятельно снять её.Это могла сделать лишь незамужняя девушка, а юноша за эту услугу должен был как-то откупиться. К примеру, дать ей какие-то сладости. Если же колодку снимала девушка, на которой юноша намеревался жениться, тогда он должен был подарить ей платок или ожерелье.

В такой шутливой форме молодым мужчинам напоминали о важности создание собственной семьи. После Большого поста, когда опять шло время бракосочетаний, мужчина, который уже избрал себе невесту, выменивал у нее эту колодку на писанки (разрисованные яйца). Девушка же могла выразить в это время симпатию к парню, которого она избрала, изготовить символическую “колодку” из атласа, с цветами, бисером и прицепить на левую руку или на грудь, ближе к сердцу. Эта старинная традиция — одно из самых главных доказательств уникальности украинского праздника, ведь аналогов ей в других странах нет.

Относительно уличных гуляний тогдашней украинской молодежи, наиболее популярной была следующая забава. Парни заранее вбивали в землю столб и закрепляли на нем два дышла от телег. К одному дышлу привязывались большие сани, а второе юноши тянули. Развлечений типа кулачных боев или сжигания чучела у украинской молодежи никогда не было. Во время празднования Масленицы было запрещено заниматься тяжелой домашней работой: рубкой дров, ткачеством, вышиванием, прядением.

В этом году Масляную будут праздновать с 8 по 14 марта. Уже несколько лет подряд Конгресс Украинцев Эстонии приглашает на общее празднование украинской Масляной представителей украинских землячеств и гостей, однако в этом году широкие празднования отменяются из-за пандемии.