7 причин, которые могут ухудшать ваш сон

Вечерние упражнения



Научно доказано, что физическая активность помогает улучшить здоровье и сон. Но парадокс в том, что слишком поздние тренировки, наоборот, могут привести к проблемам с засыпанием. Потому что во время занятий стимулируется нервная система и выделяется адреналин. Из-за чего организм взбадривается, а вы — не засыпаете.



Неправильная температура комнаты



Оптимальная температура комнаты для сна — в пределах 16-19 градусов (так как сначала температура тела во сне снижается, а под конец — начинает повышаться). Но кто-то предпочитает спать в пижаме под теплым одеялом даже зимой, когда отопление и так греет слишком сильно. Другие любят на ночь включать кондиционер и делать из комнаты морозильную камеру. Обе эти крайности не улучшают сон и могут стать причиной частых просыпаний посреди ночи. Поэтому старайтесь всегда поддерживать примерно одинаковую температуру в спальне. Проветривайте ее за несколько часов до сна и выбирайте пижамы из дышащих тканей.



Совместный сон с кем-то



Если второй человек (или домашний питомец), с которым вы делите кровать, храпит, толкается, забирает одеяло и мешает вам — вряд ли стоит надеяться на здоровый и выспавшийся утренний вид. Конечно, если это вынужденная мера на несколько дней, то ничего страшного не произойдет. Но на постоянной основе такие ночные “концерты” могут сильно ухудшать качество сна. Если виновник — партнер, задумайтесь, не стоит ли вам начать спать раздельно (как делают многие пары и становятся только счастливее). Но если мысль кажется слишком радикальной, советуем попробовать устройство с белым шумом, которое умеет блокировать храп, или простые беруши. А еще отдельное одеяло и кровать большего размера.



Попытки уснуть от скуки