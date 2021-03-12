7 причин, которые могут ухудшать ваш сон
Вечерние упражнения
Научно доказано, что физическая активность помогает улучшить здоровье и сон. Но парадокс в том, что слишком поздние тренировки, наоборот, могут привести к проблемам с засыпанием. Потому что во время занятий стимулируется нервная система и выделяется адреналин. Из-за чего организм взбадривается, а вы — не засыпаете.
Неправильная температура комнаты
Оптимальная температура комнаты для сна — в пределах 16-19 градусов (так как сначала температура тела во сне снижается, а под конец — начинает повышаться). Но кто-то предпочитает спать в пижаме под теплым одеялом даже зимой, когда отопление и так греет слишком сильно. Другие любят на ночь включать кондиционер и делать из комнаты морозильную камеру. Обе эти крайности не улучшают сон и могут стать причиной частых просыпаний посреди ночи. Поэтому старайтесь всегда поддерживать примерно одинаковую температуру в спальне. Проветривайте ее за несколько часов до сна и выбирайте пижамы из дышащих тканей.
Совместный сон с кем-то
Если второй человек (или домашний питомец), с которым вы делите кровать, храпит, толкается, забирает одеяло и мешает вам — вряд ли стоит надеяться на здоровый и выспавшийся утренний вид. Конечно, если это вынужденная мера на несколько дней, то ничего страшного не произойдет. Но на постоянной основе такие ночные “концерты” могут сильно ухудшать качество сна. Если виновник — партнер, задумайтесь, не стоит ли вам начать спать раздельно (как делают многие пары и становятся только счастливее). Но если мысль кажется слишком радикальной, советуем попробовать устройство с белым шумом, которое умеет блокировать храп, или простые беруши. А еще отдельное одеяло и кровать большего размера.
Попытки уснуть от скуки
Привычка поспать, когда не знаете, чем себя занять, в какой-то момент может начать сказываться на ночном режиме. Ведь это может убедить мозг, что бодрствование, лежа в кровати, — нормальное явление. Поэтому вместо того, чтобы лежать и смотреть в потолок, специалисты советуют заняться чем-то расслабляющим. А если подобный прием не помогает, то не насиловать организм и лечь спать тогда, когда вы действительно этого захотите.
Ненужные занятия в кровати
Чтение (особенно с компьютера!), просмотр сериала или витание в облаках (мечты об идеальной жизни перед сном) могут заставить ваш мозг ассоциировать кровать с теми видами деятельности, которыми вы занимаетесь, когда бодрствуете. Что, как и в случае с попытками уснуть от скуки, может повлиять на способность засыпать ночью. Поэтому читать перед сном лучше в кресле. А кровать оставьте для двух вещей — сна и секса.
Изменения в графике водных процедур
У каждого человека есть режим, к которому он привык. И, конечно, изменения могут влиять на разные сферы жизни (включая сон). Поэтому если вы всегда принимаете душ утром, то такая же вечерняя процедура может взбодрить вас и нарушить вечерний настрой. Особенно, если душ был слишком прохладным.
Прием лекарств
Влиять на качество сна могут новые прописанные лекарства. Например, мочегонные, из-за чего по понятным причинам вы будете чаще просыпаться по ночам. Антидепрессанты могут быть возбуждающими или слишком успокаивающими — здесь вы тоже начнете спать (и в целом чувствовать себя) по-другому. Начав принимать лекарственные препараты, обязательно уточните у врача все возможные побочные эффекты. И в какое время эти лекарства пить, чтобы они не мешали процессу сна.