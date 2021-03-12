Вязание и плавание. Чем Мишель Обама собирается заняться на пенсии

Бывшая первая леди рассказала о том, что во время локдауна увлеклась вязанием и плаванием. Впрочем, пенсия и вязание не означают, что она станет домохозяйкой. В планах у Мишель запись авторских подкастов для Spotify и шоу о том, как приучить детей есть здоровую еду на Netflix.

Пара осталась заметной частью политического ландшафта США и после того, как покинула Белый дом. Они активно агитировали за победившего в итоге на президентских выборах Джо Байдена. Отвечая на вопрос о том, что означает для страны поражение Дональда Трампа, Мишель ответила, что это "возможность выдохнуть, но нас еще ждет много работы".

Именно поэтому они с Бараком сейчас сосредоточены на воспитании лидеров следующего поколения. "Мы хотим постепенно отдаляться от дел и передавать все в руки молодежи", — говорит Мишель Обама. Сейчас пара строит здание для своего фонда в неблагополучной южной части Чикаго.

О локдауне и вязании



Семья бывшего президента США изолировались вместе с дочерьми. Локдаун они провели между домом в Вашингтоне (округ Колумбия) и домом в штате Массачусетс. Малия и Саша, студентки Гарварда и университета Мичигана, вернулись к родителям, когда всех студентов перевели на онлайн-обучение и попросили освободить кампусы. Девушкам сейчас 22 и 19 лет и, как шутит Мишель Обама, "предполагалось, что девочки покинули наше гнездо и начали строить свою жизнь. Но не тут то было — они вернулись!".

Впрочем, она добавляет, что благодарна пандемии за то, что смогла провести с дочерьми больше времени и познакомиться с ними уже в другом, взрослом статусе студенток и молодых женщин, которые стали самостоятельными и независимыми, хотя и вынуждены пока жить под одной крышей с родителями.

"Они учились дома и мне было интересно посмотреть, как они взаимодействуют со своими профессорами, со сверстниками. Обычно ведь родители не видят, как ведут себя дети, которые заканчивают университет" — говорит она.