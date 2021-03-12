Вязание и плавание. Чем Мишель Обама собирается заняться на пенсии(3)
Бывшая первая леди рассказала о том, что во время локдауна увлеклась вязанием и плаванием. Впрочем, пенсия и вязание не означают, что она станет домохозяйкой. В планах у Мишель запись авторских подкастов для Spotify и шоу о том, как приучить детей есть здоровую еду на Netflix.
Пара осталась заметной частью политического ландшафта США и после того, как покинула Белый дом. Они активно агитировали за победившего в итоге на президентских выборах Джо Байдена. Отвечая на вопрос о том, что означает для страны поражение Дональда Трампа, Мишель ответила, что это "возможность выдохнуть, но нас еще ждет много работы".
Именно поэтому они с Бараком сейчас сосредоточены на воспитании лидеров следующего поколения. "Мы хотим постепенно отдаляться от дел и передавать все в руки молодежи", — говорит Мишель Обама. Сейчас пара строит здание для своего фонда в неблагополучной южной части Чикаго.
О локдауне и вязании
Семья бывшего президента США изолировались вместе с дочерьми. Локдаун они провели между домом в Вашингтоне (округ Колумбия) и домом в штате Массачусетс. Малия и Саша, студентки Гарварда и университета Мичигана, вернулись к родителям, когда всех студентов перевели на онлайн-обучение и попросили освободить кампусы. Девушкам сейчас 22 и 19 лет и, как шутит Мишель Обама, "предполагалось, что девочки покинули наше гнездо и начали строить свою жизнь. Но не тут то было — они вернулись!".
Впрочем, она добавляет, что благодарна пандемии за то, что смогла провести с дочерьми больше времени и познакомиться с ними уже в другом, взрослом статусе студенток и молодых женщин, которые стали самостоятельными и независимыми, хотя и вынуждены пока жить под одной крышей с родителями.
"Они учились дома и мне было интересно посмотреть, как они взаимодействуют со своими профессорами, со сверстниками. Обычно ведь родители не видят, как ведут себя дети, которые заканчивают университет" — говорит она.
Чтобы скоротать время в бесконечном локдауне, Мишель Обама начала вязать. И подсела на это дело. "Вязание действительно затягивает, ведь в нем нет предела совершенству. Научились вязать шарф — учитесь вязать одеяло. Закончили с одеялом — можно осваивать носки. Освоили носки — беритесь за шляпу, и так далее до бесконечности", — смеется бывшая первая леди США. Мишель не обманывает — в ноябре прошлого года Барак Обама в интервью тому же журналу People говорил, что у него есть несколько шапок, связанных женой.
Главным спортивным занятием на карантине стало плавание. "Мне под 60, и те потрясающие тренировки, которые я делала раньше, мне уже просто не подходят в силу возраста. Я подумала, что плавание может отлично их заменить. Так и получилось — сейчас я могу проплыть милю. Точнее сейчас не могу, потому что бассейн закрыт, но я обязательно вернусь", — говорит Мишель.
О депрессии
Мишель Обама откровенно рассказала о том, что в 2020 году она столкнулась с депрессией. На ее психическое здоровье повлияла не только пандемия, но и то, что происходило в США. "Смерти афроамериканцев от рук полиции… Достаточно только посмотреть видео Джорджа Флойда, которого убивают в течение восемь минут. Мне нужно было признать, что у меня есть проблема. Очень часто мы закрываем на это глаза, показывая, что все в порядке, тогда как внутри у нас чувство, что мы изо всех сил пытаемся не задохнуться в толще воды, отчаянно пытаясь выплыть", — рассказывает Мишель Обама.
Она добавляет, что у всех бывают взлеты и падения. "Я так и сказала своим дочерям — одна из вещей, которые помогли мне справиться со своим состоянием, — это то, что я уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что все в какой-то момент наладится", — говорит Мишель.
О личных планах
Рассказывая о предстоящей пенсии и успехах в вязании, Мишель Обама немного лукавит. Если посмотреть на то, чем она собирается заниматься, понятно, что ее присутствие в общественной жизни страны останется довольно заметным.
На следующей неделе состоится ее дебют в кулинарном шоу для детей Waffles + Mochi на Netflix. Там она выступит в роли "миссис О", продавщицы бакалеи по соседству, которая вместе с кукольным театром будет развлекать детей, попутно отучая их есть вредную еду.
В скором времени выйдет адаптированная для молодежи версия ее знаменитых мемуаров Becoming (по-русски изданы под названием "Becoming. Моя история"). Кроме того, бывшая первая леди продолжит сотрудничать с фондом Pass the Love, который помогает нуждающимся семьям едой.