Психолог рассказала, как пандемия повлияла на выбор партнеров

"Я вижу, что сейчас в вопросе отношений количество меняется на качество. Люди уже отвыкли от истории меняющихся лиц в Tinder, им хочется чего-то более серьезного, теплого", – сообщила психолог.

"Происходит перемена в институте семьи, все большее значение приобретают семейные ценности. Люди менее стремятся к одноразовым сексуальным связям и ищут человека, с кем будут выстраивать полноценные отношения"

За долгий период ограничений и нахождения в изоляции многие пересмотрели свое отношение к партнерам. "Те, кто жил в неуспешных браках, развелись. Люди уходят от семьи, которая была основана только на финансах и статусе в обществе, и начинают ценить семью, которая базируется на гармонии и совместных ценностях", – подчеркнула Миллер.

Сексолог также отметила, что иммунитет человека страдает от часто меняющихся половых связей и даже контрацептивы не защищают на 100% от различных заболеваний.

"В пандемию все обратили внимание на свое здоровье. Прерывистые половые связи отошли на второй план"

Кроме того, психолог сообщила, что люди стали больше ценить в партнерах душевные качества и искать тех, с кем можно комфортно проводить время даже в условиях нахождения в одной комнате 24/7. "Любят далеко не идеальных людей. Важны душевные качества. Мужчины ищут женскую энергетику и тепло. Мы все хотим видеть принимающих партнеров как родительский образ", – заключила Миллер.