Двое подростков подали в суд на разработчиков приложений для родительского контроля
Тинейджеры хотели защитить свою конфиденциальность. Они потребовали, чтобы правительство Южной Кореи ограничило родителям доступ к личной информации, которую те получают без разрешения детей.
В частности, приложения позволяют родителям узнать местоположение своих детей, читать их личные сообщения, настраивать фильтры контента в интернете и ограничивать время использования экрана.
Национальная комиссия по правам человека Южной Кореи (NHRCK) отклонила петицию подростков, объяснив, что это дело не попадает под ее юрисдикцию, так как компании частные. Однако NHRCK согласилась, что приложения действительно нарушают такие основные права ребенка, как неприкосновенность частной жизни и информационное самоопределение. NHRCK посоветовала комиссии по коммуникациям предпринять шаги для защиты детей.
Одна из компаний-разработчиков заявила, что право родителей заниматься образованием своих детей оправдывает ограничение прав детей, на что NHRCK ответила, что счастье и интересы детей должны быть в приоритете.
Приложения для родительского контроля популярны во всем мире. Споры о них ведутся давно. Один из эпизодов сериала “Черное зеркало”, “Аркангел”, был даже посвящен этой теме — в нем рассматривались не только вопросы этики и целесообразности, но и последствия для родителя.