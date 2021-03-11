Двое подростков подали в суд на разработчиков приложений для родительского контроля

Приложения для родительского контроля популярны во всем мире. Споры о них ведутся давно. Один из эпизодов сериала “Черное зеркало”, “Аркангел”, был даже посвящен этой теме — в нем рассматривались не только вопросы этики и целесообразности, но и последствия для родителя.