Советы, как обуздать ненасытный аппетит во время сидения дома

Небольшой дневник питания поможет взглянуть на свой образ жизни со стороны. Себя нужно подбадривать на положительные перемены, а не наказывать за лишнее съеденное. В долгосрочной перспективе работают только постепенно вырабатываемые привычки, которые человек добровольно принимает. Именно поэтому строгие ограничивающие диеты не дают желаемых результатов.

Если есть подозрения, что переедаете, желательно проконсультироваться у специалиста по питанию. Однако, если сейчас такой возможности нет, можно выполнить небольшое упражнение в домашних условиях: в течение трех полных дней записывать и фотографировать всю свою еду, включая перекусы и жидкости (вода, кофе, чай, алкогольные напитки). Также необходимо записывать выполняемые в течение дня физические нагрузки и общее самочувствие. После того, как это будет сделано, задайте себе вопрос: что по этому поводу сказал бы специалист по питанию?

“Домоседство позволило открыть для себя новые рецепты блюд, а также кафе, столовые и рестораны — практически любое блюдо можно отведать дома благодаря возможностям доставки. Поэтому существует риск, что излишне интенсивное потребление продуктов питания может превратиться в хобби”, — говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане. “Чтобы привычки не превратились в нездоровый образ жизни, желательно понимать, соответствует ли количество съеденной пищи основным принципам здорового питания и количеству потребляемой энергии.”

В результате длительного сидения дома у большинства людей замедлился ритм повседневной жизни. Чувствовать аппетит — нормально и правильно для организма, однако повышенный аппетит означает изменения механизмов регуляции аппетита. Причиной для излишеств могут стать стресс или малоподвижный образ жизни, а также различные внутренние и внешние факторы: физическая нагрузка, беременность, гормональный цикл у женщин или отдельные заболевания. Кроме того в сложных ситуациях многие обычно увлекаются алкогольными напитками, которые также вызывают аппетит, поэтому следует помнить, что не существует доз алкоголя, не причиняющих вред для организма человека.

Полезные советы для регулирования ритма и объемов питания



Планирование приемов пищи — необходимо составить реальный и выполнимый план питания. Так человек может своевременно определять, что он съест во время каждого приема пищи.

Составление списка необходимых товаров перед покупкой. В магазине рекомендуется придерживаться запланированного и не совершать спонтанных покупок. Также покупки желательно совершать на сытый желудок, чтобы не возникало ненужного соблазна купить побольше или положить в корзину “фаст-фуд” или уже приготовленную и богатую калориями еду.

Приготовление блюд на несколько порций и приемов пищи. Это уменьшит вероятность того, что вам вследствие лени возникнет желание заказать еду с доставкой на дом или съесть пачку печенья.

Регулярное питание — каждый день желательно придерживаться одного и того же времени, например, завтрак в 9.00, обед в 14.00, ужин в 18.00.

Ревизия кухонных полок с продуктами. Существующие в течение некоторого времени ограничения могут стать источником тревоги, побуждающим создавать запасы продовольствия. И для себя, и для природы намного лучше покупать ровно столько продуктов, сколько смогут съесть домочадцы в течение ближайших пару недель.

Мастер-класс по своему личному питанию. Рекомендуется развивать уважительное отношение к еде, уделяя пристальное внимание процессу приготовления блюд. Пример: человек может включить доступное в Интернете обучающее видео и приготовить что-то небывалое. Такие занятия могут служить мотивацией не спешить заказывать еду на дом и покупать излишнее количество продуктов.