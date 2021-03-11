Как правильно просить прощения: советы психологов

Если это не дежурное извинение перед кем-то, кому вы наступили на ногу, то для начала стоит спросить, что случилось. Стоит выяснить, что именно чувствует человек и что его обидело. Также очень важно применить принцип активного слушания. Например, установить зрительный контакт или любым другим способом дать понять, что вы сосредоточены на том, что вам рассказывают. И главное, нужно действительно быть на этом сосредоточенным. А не находиться в мыслях, придумывая быстрое оправдание. Ведь если вы поймете, в чем именно заключается претензия, то сможете сделать свои извинения более конкретными и эффективными. А еще, внимательность поможет вам не совершать подобные ошибки по отношению к человеку в будущем.

По мнению клинического психолога Молли Хоус, чтобы извинение получилось хорошим, вы должны стремиться понять, что именно задело другого человека и искренне сожалеть об этом. А также возместить ему “ущерб” и показать, что больше такого не повторится. И, конечно, сказать это все легче, чем сделать. Поэтому эти 7 советов помогут вам научиться просить прощения правильно.

Недостаточно просто сказать “извини”. Если человек смог объяснить вам свою обиду, то вы должны объяснить, почему это произошло. И показать, что вам жаль, и вы хотите исправить ситуацию. Подчеркните, что вы понимаете, какую боль причинили. И попытаетесь больше так не поступать. Например, если на вас обиделись за то, что вы все время отказываете во встречи, расскажите, почему вы это делаете. И постарайтесь уладить эту проблему. Но если человек обиделся на поступок, у которого нет объяснения, не стоит его придумывать. Лучше честно признаться, что вы не знаете, почему это произошло. Но, опять же, вы постараетесь так больше не делать.

Если вы уже знаете, что именно сделали не так, психологи советуют попробовать подготовить извинение заранее. Основываясь на зоне комфорта человека, которому вы причинили боль. Например, если считаете, что лучше для него будет поговорить лично, сначала запишите извинение на листок, чтобы упорядочить мысли. А если собираетесь отправить сообщение, дайте прочитать черновик кому-то, кому вы доверяете. Вам могут подсказать, что стоит поменять или как сказать это лучше. Ведь когда дело касается эмоций, мы часто упускаем мелочи из виду. А человек со стороны как раз может их заметить.

Не превращайте извинения в дебаты

Все-таки это разговор, в котором следует ставить чувства человека на первое место. Поэтому убедитесь, что вы не используйте извинения как шанс вспомнить старые обиды и сконцентрироваться на своих эмоциях. Также не нужно выставлять человека недееспособным. Например, это непроизвольно происходит, когда произносят фразу “я не думал, что ты будешь против”. Не стоит решать за человека и сомневаться в его действиях и чувствах. Ответственность за ваш поступок должна ложиться на ваши плечи. А при помощи подобных фраз вы, наоборот, пытаетесь от нее убежать.

Помните, что поступки говорят больше, чем слова

Поэтому старайтесь найти решение, которое поможет вам быстрее уладить конфликт. Предложите вариант, который сможет компенсировать человеку причиненную боль. Например, если вы обещали прийти, но в итоге пропустили какое-то важное для подруги мероприятие, предложите ей встретиться, чтобы она могла рассказать все в мельчайших подробностях. А если мероприятие должно повториться, то на следующее купите билет заранее. Или освободите в расписании место на этот день.

Будьте терпеливее

Ведь для того, чтобы отношения вновь наладились, может потребоваться время. А иногда и несколько попыток извиниться. Поэтому старайтесь сделать все возможное, чтобы загладить вину. Даже если примирение не гарантировано.

Помните, что извиниться никогда не поздно

И даже если сейчас этого человека нет в вашей жизни, это не значит, что вам нужно ходить с чувством вины до конца своих дней. Попросить прощения возможно в любой момент. И помочь с этим может разговор с близким человеком, наставником или специалистом. Главное, не держать чувства в себе. Ведь исцеление можно получить, даже если по какой-то причине нельзя поговорить с человеком лично.