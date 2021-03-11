Воспитание детей на примере Кейт, герцогини Кембриджской

А ведь в случае детей герцогини Кембриджской и принца Уильяма мы говорим о том, что это не простые дети, которых нужно хорошо воспитать, это королевские дети. Принц Джордж — третий в очереди на британский престол.

“Бросьте в эту смесь троих возбудимых и непредсказуемых детей, и это должно быть кошмаром каждой матери. Но все же Кейт Миддлтон, кажется, принимает все это спокойно.”

“Когда глаза всего мира устремлены на тебя, это может быть чрезвычайно устрашающим. Но нужно казаться, что вы всегда “вместе” и действовать с “приличием”.

Когда Кейт и принц Уильям в декабре появились на публике со своими детьми, эксперт по воспитанию детей Цай Грэм прокомментировала ее стиль воспитания.

Королевские дети часто остаются вне поля зрения общественности, но это связано с тем, что они еще пока маленькие и по договоренности с королевской семьей их пока “оставляют в покое”.

Принц Джордж, первенец принца Уильяма и Кейт, родился в 2013 году. Принцесса Шарлотта родилась в 2015 году, а принц Луи — в 2018-м.

Несмотря на это, эксперт предположила, что Кейт ставит воспитание детей выше собственной “королевской работы”. Это было видно на протяжении многих лет, когда они все вместе выходят на публику.

В первую очередь она мать, а во вторую — герцогиня. Когда ее дети становятся чрезмерно возбудимыми, Кейт не уклоняется от публичного выговора”.

“Без всякой драмы Кейт спокойно смотрит в глаза своим детям и напоминает им (я могу только предполагать), как лучше остепениться.

Кейт способна быстро действовать, не слишком остро реагируя. Быстрый разговор показывает, что “мама работает”; и неизменно это все, что требуется, чтобы помочь ее детям восстановить свое самообладание.

Кейт часто поднимала палец — как напоминание о том, что она не готова принять любую чепуху прямо сейчас.”

Эксперт предположил, что королевская особа знает, что делать, чтобы помочь успокоить своих детей, когда они находятся на публике.

“Бывают моменты, когда ее дети оказываются довольно ошеломленными ситуацией, в которой они находятся, и Кейт всегда готова отвести их в сторону и предложить им слова утешения.

И снова Кейт опускается на уровень своих детей или обнимает их, давая понять, что она рядом.”

Тем не менее, Кейт, герцогиня Кембриджская рассказала о своем опыте воспитания детей на протяжении многих лет. В последнее время особую сложность составило домашнее обучение двух старших детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Принц Луи, который должен был в январе пойти в британский аналог детского сада, так и не смог начать свое обучение из-за очередной коронавирусной блокировки.