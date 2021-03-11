Как избежать ранней седины и какие болезни ее вызывают? Объясняет трихолог

Трихолог рассказала в интервью, что седина может появиться в возрасте, когда ни о каком старении еще не может быть и речи. Подобную особенность зачастую определяет наследственность. Галлямова объяснила, что “сама по себе седина — это наследственный механизм угасания жизни клеток, которые производят пигмент в волосяном фолликуле”.

Однако в некоторых случаях раннюю седину могут вызывать болезни. Трихолог заявила, что “раннее поседение может проявляться при хронических заболеваниях кожи, а также болезнях эндокринной системы”.

Говоря о том, как избежать появления ранней седины, не связанной с недугами, специалист констатировала, что какого-то конкретного способа, позволяющего не седеть в молодом возрасте, — не существует. В тоже время рекомендации, предлагаемые научным сообществом для профилактики раннего старения, помогают дольше сохранять моложавость и вместе с этим — хорошее состояние волос.

Галлямова уточнила, что такими рекомендациями являются: “полноценный сон, сбалансированное, правильное питание, восполнение дефицита витаминов и здоровый образ жизни”.