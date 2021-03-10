Никогда не сдавайся! Как Элина Фролова и Инга Хардинг пробились в Google, Facebook и Microsoft

Сейчас Элина и Инга работают в компании Httpool (официальный партнер Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Spotify, TikTok, TripAdvisor и LG). "То, что вы женщина, не должно вас останавливать ни в карьерном росте, ни в готовности брать на себя какие-то риски, обеспечивать финансово. Никогда нельзя сдаваться", — говорит Элина. Инга полностью согласна: "Многие не верят в себя. Но на самом деле все возможно, и я хочу показать это на своем примере. Делайте то, что нравится и обязательно добьетесь успеха!"

В прошлом — годы интенсивной учебы, проверка на прочность разными жизненными обстоятельствами, смена жительства, сотни изученных вакансий и пройденных собеседований. Да, они обладают очень хорошим знанием английского языка, но его отсутствие, как и отсутствие технических знаний, не является препятствием для работы в сфере ИТ, потому что порой намного важнее другие качества и другие ваши навыки, а также готовность учиться и восполнять определенные пробелы.

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