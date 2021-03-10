Суп с рыбными фрикадельками на курином бульоне
Ингредиенты :
Куриный бульон - 1 л
Морковь - 100 г
Цветная капуста - 100 г
Корень сельдерей - 100 г
Картофель - 100 г
Кабачки - 100 г
Зелень - 50 г
Филе судака - 300 г
Яйца - 1 шт.
Мука - 50 г
Для куриного бульона:
Куриные кости, крылышки или окорочка - 5 кг
Морковь - 100 г
Лук - 100 г
Петрушка - 50 г
Лемонграсс - 30 г
Грибы - 50 г
1. Приготовьте куриный бульон для суповой основы. Обжарьте куриные кости, крылышки или окорочка. Мясо обжарить основательно, чтобы оно хорошо приготовилось и стало коричневым — это придаст более интенсивный вкус.
2. Затем добавьте лук, морковь, петрушку, а также мелконарезанный лемонграсс.
3. Можете добавить грибы (сушеные боровики или шиитаке) — они придадут бульону интенсивный оттенок и вкус.
4. Варите бульон на медленном огне 35–40 минут.
5. Готовый куриный бульон влейте в кастрюлю, в которой будете готовить суп.
6. Рыбу порубите ножом на мелкие кусочки, добавьте яйцо и муку, затем руками сформируйте небольшие фрикадельки.
7. Добавьте в бульон мелконарезанный корень сельдерея и морковь, варите их около 10 минут.
8. После этого поместите в суп фрикадельки, кусочки цветной капусты, цукини и картофеля, варите еще 5 минут.
9. Когда суп готов, можете добавить свежую мяту — она подчеркнет и дополнит вкус рыбы.