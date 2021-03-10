Суп с рыбными фрикадельками на курином бульоне

Ингредиенты :

Куриный бульон - 1 л

Морковь - 100 г

Цветная капуста - 100 г

Корень сельдерей - 100 г

Картофель - 100 г

Кабачки - 100 г

Зелень - 50 г

Филе судака - 300 г

Яйца - 1 шт.

Мука - 50 г

Для куриного бульона:

Куриные кости, крылышки или окорочка - 5 кг

Морковь - 100 г

Лук - 100 г

Петрушка - 50 г

Лемонграсс - 30 г

Грибы - 50 г

1. Приготовьте куриный бульон для суповой основы. Обжарьте куриные кости, крылышки или окорочка. Мясо обжарить основательно, чтобы оно хорошо приготовилось и стало коричневым — это придаст более интенсивный вкус.

2. Затем добавьте лук, морковь, петрушку, а также мелконарезанный лемонграсс.

3. Можете добавить грибы (сушеные боровики или шиитаке) — они придадут бульону интенсивный оттенок и вкус.

4. Варите бульон на медленном огне 35–40 минут.

5. Готовый куриный бульон влейте в кастрюлю, в которой будете готовить суп.

6. Рыбу порубите ножом на мелкие кусочки, добавьте яйцо и муку, затем руками сформируйте небольшие фрикадельки.