Как бороться с угревой сыпью? 4 простых правила, которые улучшат состояние кожи

Увлажнение

Кожа нуждается в увлажнении не в меньшей степени, чем тело. Крайне важно увлажнять кожу с помощью правильных продуктов. Пейте больше воды, употребляйте меньше кофе и других продуктов и напитков, приводящих к обезвоживанию. При наличии жирной кожи используйте увлажняющий крем на водной основе.

Правильные продукты

Существует так называемый комедогенные продукты, то есть те, после употребления которых кожа может закупориваться. Обращайте внимание на выбор косметических средств, после использования которых не возникает комедонов.

Снятие макияжа в конце дня

Большинство из нас устают к концу дня и ленятся, а многие женщины ложатся спать с макияжем на лице. Это может повредить кожу, поскольку закупорит поры и спровоцирует неприятные высыпания. А те люди, которые с помощью макияжа скрывают прыщи, не понимают того факта, что если они не смывают косметику перед сном, то угрей будет ещё больше.

Умывайтесь дважды в день

Не менее двух раз в день нужно умывать лицо, чтобы сохранять чистоту кожу. Но не используйте для этого много мыла, поскольку оно высушивает лицо. А вот отшелушивать кожу лица можно один раз в неделю, в зависимости от сезона. При выборе косметических средств ориентируйтесь на те, что соответствуют вашему типу кожи, а для этого можно первоначально проконсультироваться с дерматологом