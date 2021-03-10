Лучшие мужья по знаку зодиака

Дева



Выйти замуж за Деву – со всех сторон выгодное предприятие: носки по углам не ставит, тарелку за собой моет, на работу исправно ходит и лишний раз не жалуется. Конечно, звезду с неба достать не обещает, но свозить на Бали хочет. В браке с ним прилетает еще один бонус – мужественность от него силовой волной всех вокруг сносит, так что завидовать тебе будет каждая женщина, у которой есть глаза. К счастью, налево он не ходит – у него другие развлечения: рыбалка, например.

