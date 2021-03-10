Лучшие мужья по знаку зодиака
Телец
Если до штампа в паспорте Телец вел себя как энергетический упырь, скрещенный со свиньей, то после похода в ЗАГС (от которого он очень долго открещивался) Телец становится идеальным мужчиной. Пытается заработать триллионы долларов, очень хочет детей, по ночам устраивает секс-шоу, по утрам – завтрак в постель. Да, возможно все это выходит у него ужас, как плохо, но весь старается. И еще – всегда похвалит приготовленную тобой еду, даже если ты крысу в яблоках зажаришь – будет причмокивать, хвалить твои кулинарные способности, давиться, но есть.
Весы
Если на конфетно-букетной стадии Весы готовы довести тебя до сахарного диабета и сердечного приступа подарками и сюрпризами, то после фразы «Можете поцеловать невесту», из их темного нутра наружу выползают такие твари, как Мойдодыр, принц на белом коне, стойкий оловянный солдатик и Али-Баба – и все они гармонично сожительствуют с вами. Конечно, на фоне такого мужа ты всегда будете выглядеть неумытой свинопаской, но не все ли равно, когда на отмытом до дыр столе опьяняющий борщ стоит, а в его руках стабильная зарплата?
Дева
Выйти замуж за Деву – со всех сторон выгодное предприятие: носки по углам не ставит, тарелку за собой моет, на работу исправно ходит и лишний раз не жалуется. Конечно, звезду с неба достать не обещает, но свозить на Бали хочет. В браке с ним прилетает еще один бонус – мужественность от него силовой волной всех вокруг сносит, так что завидовать тебе будет каждая женщина, у которой есть глаза. К счастью, налево он не ходит – у него другие развлечения: рыбалка, например.