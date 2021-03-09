9 самых популярных вопросов о маникюре

1. Можно ли обрезать кутикулу?

Да! Не знаем, кто и когда ввёл в заблуждение, но с кутикулой можно прощаться, обрезая её. Главное, чтобы инструмент и техника были правильными. Для кусачек или щипчиков важна стерильность и хорошая заточенность. А мастер маникюра должен обладать компетенциями, знаниями и опытом, чтобы не травмировать пластину, не порезать и не оставить заусенцев. Нельзя делать обрезной маникюр только людям с сахарным диабетом и тонкой кожей с близко расположенными сосудами.

2. Как правильно подпиливать ногти?

Неправильная техника чревата отслойками и трещинами ногтевой пластины. Есть несколько простых правил: сухие руки и подходящая пилка, подходящая натуральным или нарощенным ногтям.

3. Что лучше: УФ-лаки или акрил?

Исследования показывают, что гель-лаки меньше портят ногти. Для такого покрытия не нужно снимать верхний слой пластины, истончать её. Но сравнивать эти материалы нельзя. У каждого есть преимущества, недостатки и своё предназначение: акрил для увеличения длины, изменения формы, уплотнения. Гель-лак подходит для обычного декоративного покрытия.

4. Можно ли переборщить с лаком?

Стандартное покрытие выполняется в 4 этапа: базовое, двойной слой цвета, топовое. При выполнении всех шагов, покрытие будет носиться долго и беспроблемно. Если пропустить хоть один из них или переборщить со слоями, ждите отслойки, сколы и трещины.

5. Правда, что белые пятна — признак авитаминоза?

У белых пятнышек на ногтях есть научное название — лейконихия. Что является причиной её возникновения точно не ясно, но большинство специалистов склоняются к неполному ороговению клеток ногтя. Также это может быть следствием чересчур длительной носки покрытия, гематита, дефицита цинка.

6. Ногти должны “дышать”?