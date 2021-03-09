В эстонских детских домах находится около 800 детей. Все они нуждаются в семьях

К сожалению, не все дети могут расти вместе с родителями. Причины бывают разными — от родительской болезни и зависимости до различных жизненных трудностей. Иногда трудности удается преодолеть и дети возвращаются в семью, а иногда, к сожалению, это невозможно. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, должен как можно скорее найти новый дом и заботливую семью, где он будет безопасно расти.

Попечительская семья воспитывает ребенка, рожденного от других родителей, в своем доме на основании договора, заключенного с самоуправлением. Родители такой семьи заботятся о ребенке в течение длительного времени, пока он не достигнет совершеннолетия, или временно, пока родная семья ребенка не сможет снова заботиться о ребенке. Органы местного самоуправления поддерживают такую семью материально и морально.

“Мы рады, что попечительских семей становится все больше. В 2020 году в Департамент социального страхования поступило 72 заявления от лиц, желающих стать родителями попечительской семьи (в 2019 году было 51 заявление). В 2020 году в попечительской семье было воспитано 49 детей (в 2019 году — 41). Однако детей, нуждающихся в семьях, в разы больше”, — отмечает Надежда Леоск, специалист Департамента социального страхования.