Начинается Масленица 2021: как праздновать по дням недели

Масленица — восточнославянский традиционный праздник, который отмечается в течение семи дней перед Великим постом. Наши предки считали масленичную неделю крайне важным временем: именно Масленица определяла то, как пройдет год, богатым ли будет урожай и ждет ли всех домашних счастье грядущей весной. Причем каждый день имел свое название и значение. При желании некоторые обычаи можно соблюсти и в 2021 году.

Понедельник — встреча



Утром начинали печь блины, первый из которых отдавался нищим на помин усопших. В основной день Узкой Масленицы сооружалось чучело, а сваты обсуждали будущую свадьбу молодых.



Вторник — заигрыши



Все масленичные обряды сводились к сватовству, для того чтобы после Великого поста, на Красную горку сыграть свадьбу. Во второй день проходили смотрины невест. Молодые шли кататься с горы и ели блины. Для зазывания Масленицы произносили слова: “У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!”.



Среда — лакомка