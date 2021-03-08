Начинается Масленица 2021: как праздновать по дням недели
Масленица — восточнославянский традиционный праздник, который отмечается в течение семи дней перед Великим постом. Наши предки считали масленичную неделю крайне важным временем: именно Масленица определяла то, как пройдет год, богатым ли будет урожай и ждет ли всех домашних счастье грядущей весной. Причем каждый день имел свое название и значение. При желании некоторые обычаи можно соблюсти и в 2021 году.
Понедельник — встреча
Утром начинали печь блины, первый из которых отдавался нищим на помин усопших. В основной день Узкой Масленицы сооружалось чучело, а сваты обсуждали будущую свадьбу молодых.
Вторник — заигрыши
Все масленичные обряды сводились к сватовству, для того чтобы после Великого поста, на Красную горку сыграть свадьбу. Во второй день проходили смотрины невест. Молодые шли кататься с горы и ели блины. Для зазывания Масленицы произносили слова: “У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!”.
Среда — лакомка
В этот день зять шел к теще на блины, которые она сама готовила.
Четверг — разгул
С этого дня начиналась Широкая Масленица. Народ предавался веселым потехам, устраивались катанья на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые завершались шумными застольями. Целью четверга был выплеск накопившейся энергии.
Пятница — тещины вечерки
В этот день с ответным визитом теща со своими родственниками приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя, а он должен был продемонстрировать свое расположение к гостям.
Суббота — золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок, родственниц супруга и незамужних подруг.
Воскресенье — Прощеное воскресенье
В последний день масленичной недели происходило заговенье перед Великим постом. Близкая родня собиралась вместе, все просили друг у друга прощение. Вечером того же дня поминали усопших, парились в бане, ходили на кладбище. К концу празднования сжигали чучело, призывая весну, а пепел рассыпали по полям. Костер в данном случае символизирует жар земли, пробуждающейся ото сна, а чучело — холодную зиму, лишенную своей власти.
Замечательно, когда у семьи есть свои традиции. Масленица — великолепная возможность устраивать праздник каждый день. Начинаем сегодня!