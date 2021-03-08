Нашатырь и клещи: ошибки в домоводстве советских женщин

Хлам

Главной ошибкой уборки прошлого было накопительство. Все вещи хранили в кладовках, на балконах, в погребах, на антресолях и полках. Безусловно, такое поведение спровоцировал дефицит и страх все потерять. Однако многие вещи просто лежали годами и занимали пространство в квартире.

Нашатырь

Раньше хозяйки натирали окна нашатырем, чтобы они сверкали. Нашатырь не оставлял разводов, а еще отпугивал от жилища комаров. Правда, дышать во время мытья было невозможно. Честно говоря, чистые окна просто не стоят таких жертв.

Сушка

На улице сушили ковры, подушки и матрасы. Современные ковры сделаны из синтетики, а подушки наполнены антимикробным наполнителем. В прошлом, на стенах висел декор из натуральной шерстки, а подушки были наполнены пером. Это провоцировало появление клещей. На солнце они погибали, только вот их останки все равно оставались на коврах и подушках

Крахмал

Хорошее белье — это белье накрахмаленное. Простыни после этой процедуры становились белоснежными, а пятна не въедались в ткань. Однако ткань не впитывала пот и становилась жесткой. И кому нужна тогда эта красота?