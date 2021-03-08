Не только 8 марта. Какие еще праздники в честь женщин есть в мире

Анна Мария создала в Америке сеть женских организаций, известных как "Рабочие клубы по случаю дня матери", которые помогали нуждающимся в получении необходимых лекарств и боролись за улучшение медицины.

В США День матери стал национальным праздником в 1914 году благодаря усилиям Анны Джарвис. Ее кампания за то, чтобы такой день отмечался на государственном уровне, началась с печального события — смерти ее матери, гражданской активистки Анны Марии Джарвис, которая боролась за улучшение качества здравоохранения.

День матери — один из самых известных женских праздников в мире, посвященный материнству и роли матерей в обществе. Его отмечают более чем в 40 странах, в большинстве из которых празднование выпадают на второе воскресенье мая.

Однако 8 марта — далеко не единственный праздник, посвященный женщинам. Круглый год по всему миру и в отдельных странах есть дни, когда женщинам уделяют внимание. Это и профессиональные праздники, и традиционные фестивали, и даты важнейших достижений в борьбе за женские права.

26 августа в США отмечают День равенства женщин. Дата выбрана не случайно: в 1920 году в этот день была утверждена 19-я поправка к Конституции США, которая предоставила женщинам активное избирательное право. Тем самым увенчалась успехом многолетняя борьба суфражисток за предоставление женщинам права голоса.

15 октября отмечается другой международный праздник под названием Международный день сельских женщин. Такой день был официально введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году, в резолюции которой отмечена "важнейшая роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов".

В России же День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, и этот праздник не связан с американскими традициями. В 1998 году Всероссийский день матери был введен указом президента Бориса Ельцина в "целях повышения социальной значимости материнства".

Президент США Вудро Вильсон согласился сделать День матери государственным праздником — и примеру Америки последовали десятки стран по всему миру. Во многих государствах именно он до сих пор считается главным женским праздником.

В День девочек японские семьи, где есть дочери, устанавливают у себя в домах многоярусные платформы, покрытые красной тканью, на которых рассаживают кукол ручной работы. Куклы располагаются особым способом — по старшинству, с самыми дорогими куклами, символизирующими императриц, на первом уровне, придворными дамами — на втором, придворными музыкантами — на третьем, и так далее.

В Японии Международный женский день официально не празднуется, зато 3 марта в стране отмечают Хинамацури, или День девочек, также известный как День кукол. В этот день японцы молятся о здоровье и счастье девочек. Первые упоминания Хинамацури датируются периодом Хэйан в японской истории (794-1185 гг.).

Впервые праздник был отмечен в 1972 году, когда президент Ричард Никсон выпустил прокламацию, в которой объявил 26 августа Днем равенства женщин. "Несмотря на всю важность ратификации 19-й поправки, она не стала поводом для завершения борьбы женщин за полноценные права в нашем обществе. Напротив, она привлекла еще больше внимания к тем правам, которые еще не были осуществлены", — говорится в документе.

В этот праздник в Японии принято приглашать гостей и накрывать стол. Девочек одевают в традиционные кимоно и угощают сладостями. Хотя в прошлом фестиваль был посвящен только девочкам, в последние годы он стал праздником для женщин всех возрастов.

Армения



День материнства и красоты в Армении также празднуют 7 апреля. В 1990-х годах, после объявления независимости, в стране обсуждался вопрос о том, чтобы убрать 8 марта из числа государственных праздников и заменить его Днем материнства. В итоге отмечаются оба праздника.

День материнства и красоты совпадает в Армении с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, который отмечает Апостольская церковь. В этот день многие беременные женщины ходят в церковь, чтобы получить благословение.

ЮАР