Пять интересных фактов об эстонских женщинах от Департамента статистики

1. Согласно данным Департамента статистики, средний возраст эстонской женщины — 44,5 года, а всего на территории Эстонии проживает 699 699 женщин.

2. Высшее образование имеет половина женщин в возрасте от 26 до 64 лет. 117 606 имеют степень магистра.

3. Официально трудоустроено 318 700 женщин, 84 600 работают удаленно, и только 22 600 имеют статус безработных.

4. Средняя зарплата женщин в Эстонии составляла на 2019 года 1176 евро.

5. Однако работа и образование — не полный список того, из чего состоит жизнь представительниц прекрасного пола. 26 741 женщина занимается хоровым пением, 14 380 предпочитают народные танцы, а 73 272 посещают спортивные клубы.