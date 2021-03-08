“Раздеваться — не обязательно”. Известный таллиннский фотограф Лейла Арефьев — о самых откровенных съемках, любви к себе и “фототерапии”
…Интервью с неповторимой, яркой, радостной Лейлой мы записывали год назад, еще в “докарантинную эпоху”, неспешно потягивая какао в одном из таллиннских кафе. То, что произошло буквально через неделю, изменило всю нашу жизнь. Мы злились, нервничали, терялись и опускали руки, только Лейла неизменно, несмотря ни на что, продолжала все эти месяцы дарить женщинам бесценные и живительные моменты знакомства с настоящей собой, которые дают силы идти дальше.
Расскажи, как ты начала делать такие снимки, как появился проект “L.A. Stars Estonia”?
Художник всегда рисует с себя, а я всегда была в этом поиске. Когда я училась в художественной академии, мы делали разные проекты — и это всегда было о поиске своего места в мире, себя как человека, как женщины, как матери, как художника. И даже вступительные работы, которые я потом выставляла в Финляндии, были связаны с самоидентификацией.
Конечно, как и у всех, у меня были волны: то я хорошая, самая красивая, самая лучшая, потом я самая ничтожная, и толстая, и некрасивая, и нос у меня длинный… Был момент, когда я начала работать с собой на психологическом уровне, слушать разных психологов, думать, куда я иду, и в чем вообще смысл и так далее… Наверное, у каждого фотографа и вообще творческого человека в какой-то момент наступает рубеж, где он достиг каких-то высот и дальше уже одно и то же, рутина. Вроде классно все делаешь, все довольны, счастливы, а у тебя уже нет развития, и понимаешь, что хочется делать что-то для души. Я пыталась понять, от чего я кайфую.
И вот в какой-то момент у меня было очень много свадебных и семейных проектов, и я почувствовала, что для девушек, которых я снимала, съемка становилась чем-то вроде терапии.
Что дает женщине откровенная фотосессия?
Многие боятся ко мне приходить, потому что думают, что я снимаю только “голеньких” (Смеется.) Но ко мне приходят все в одежде, застегнутые на все пуговки. А иногда в конце, когда я говорю: “Ну все, мы закончили!”, вдруг девушка обнаруживает, что стоит без одежды и только восклицает: “О, Боже мой!” Но я же не показываю все, для меня важна красота на грани, игра… Я показываю женственность, сексуальность, точнее “сеНсуальность”…
А, например, однажды я снимала девушку, она была в одежде, но в глазах был такой огонь, что когда я показала видео своей подруге, она сказала: “Ну это чересчур откровенно, слишком вызывающе!” У нее был такой взгляд!.. Хотя она была полностью одета.
На самом деле, не обязательно именно ню делать. Ню — это такой бонус, когда я вижу, что я могу что-то вытянуть из человека, хотя кто-то прямо приходят за этим.
Как именно это работает?
Во-первых, когда ты уже решаешься на съемку, неважно, будуарная это фотосессия, или нет, ты делаешь шаг к себе, в свою сторону. Во-вторых, перед фотосессией ты делаешь прическу, макияж, тоже уделяешь себе время. Плюс, когда приходишь ко мне, мы работаем, общаемся, в каком-то смысле я общаюсь как психолог. В нужный момент что-то подскажу, всегда похвалю…
Я в каждом человеке нахожу красоту, и я кайфую от нестандартной красоты. И это еще одна причина, почему я сделала этот проект — меня дико раздражают навязанные стандарты красоты, где все красиво одинаково. Такого не бывает в жизни. Эти девочки, которые себя искалывают всю, чего только с собой не делают, они просто ведутся на эти уловки. Я не против того, чтобы вносить какие-то коррективы в свою внешность, если вдруг необходимо, но нельзя сходить с ума.
Иногда, бывает, вижу девушку, которая обслуживает нас в кафе, любуюсь ей и борюсь с собой, чтобы не сказать: “Пойдем, я тебя поснимаю!” Потому что она такая красивая! А иногда так и говорю: “Боже, вы такая красивая!” Такой бывает свет человеческий…
Получается, что это один из способов психотерапии?
Я так и называю это — фототерапия. Мы таким образом возвращаем “себялюбие”, балуем свою внутреннюю девочку.
У меня самой растет дочь, и я очень стараюсь взрастить в ней вот эту уверенную в себе женщину. И на этом фоне часто думаю о том, почему мы становимся закомплексованными… Где тот момент, когда девочка начинает чувствовать себя неуверенно? В подростковом возрасте, когда начинают друзья или одноклассники тебя обижать, или появился мальчик, который на тебя не обращает внимания, или ты посмотрела журнал, где какая-нибудь Памела Андерсон или Ким Кардашьян? Ведь девочка в 4-5 лет, она на себя пакет полиэтиленовый нацепила и выходит, абсолютно уверенная, что она красивая, и все ей аплодируют!.. Когда это заканчивается?
Наверное, это все-таки школа, даже начальные классы, когда кто-то кому-то начинает говорить что он толстый, или некрасивый… Я сама вышла из школы очень травмированная.
Какие у тебя есть рецепты — что нужно делать, чтобы вернуть “себялюбие”? Что ты сама делаешь для себя?
Самое главное — и это еще одна причина, почему я делаю этот проект — это принять себя, и это всегда самое сложное. И у меня самой это было волнообразно. От “Я похудела, я звезда!” до периодов, когда я поправлялась и не покупала себе новую одежду, потому что “не заслужила”. Так и говорила себе: “Вот заслужишь, похудеешь до 50 килограмм, как была до родов, вот тогда куплю тебе 34 размер”. И это было скачками.
А в какой-то момент я вдруг поняла: окей, я такая, да, сейчас во мне плюс 10 килограмм, но я все равно могу быть красивой, харизму у меня никто не отнимет, разве что я сама, если буду сидеть и себя пинать. И то, что я это поняла: “Все, я есть такая, какая я есть”, это не означало, что я поставила на себе крест. Наоборот, это стало поводом не просто побаловать себя, платье купить, а причиной идти к тому идеалу, который я хотела. Потому что это, в первую очередь, здоровье. И я тогда начала заниматься спортом, следить за питанием. И это было шагом к себе, уважением к себе.
Иногда вспоминают еще денежный вопрос: “Это же так дорого стоит!” Ну вот работала-работала-работала я, заработала нервный тик, аллергию, плюс 8 килограмм. И что? Положила эти деньги в кубышку. Ну купим мы на эти деньги дом. А кому я буду нужна в этом доме уставшая, депрессивная? Да и не всегда нужны деньги! Пойти погулять на природе — это уже восполнить свою энергию. И я просто заставляю себя ходить пешком, хотя бы смотреть по сторонам и дышать.
Девушки, которые к тебе приходят — какой у них главный запрос? Просто “хочу себя красивую” и все? Или, может быть, они делятся какими-то проблемами?
Очень по-разному. Вообще, полюбить себя, не забывать о себе — это как маску в самолете надеть на себя, а потом на ребенка, я всегда об этом говорю. И все чаще ко мне приходят женщины, которые устали эмоционально, они себя буквально хотят спасти, получить дозу любви. Но если я, допустим, говорю: “Какие у тебя красивые глаза!”, они, как правило, отвечают: “Ой, да ты что!” Но так нельзя. Надо по крупицам собирать эту любовь к себе.
Никто тебя не полюбит, пока ты сам себя не полюбишь! Взять, например, пирожное — это моя любимая тема. Например, ты голодная, сидишь, ешь его, приходит твой любимый человек или ребенок, и ты отдаешь ему пирожное полностью, а сама остаешься голодная. Моя мама как-то сказала в шутку: “Мать сыта — дети счастливы!” Это к тому, что если мама кормит грудью, то она сначала сама должна хорошенько поесть. Но и в остальной жизни это тоже работает. Если мама цельная, то она может и детям отдать свою энергию и любовь. А если ты себя не любишь, то ты этого не можешь.
Бывает, что женщина хочет себя полюбить, но не понимает, как это делать. Пошла маникюр сделала, но все равно что-то не то…
Тогда надо ко мне идти. (Смеется.) Это более глубокий уровень.
Ты говоришь, что в процессе девушки раскрепощаются, сами раздеваются… В чем твой секрет?
Не знаю, они как-то сами. (Смеется.) Однажды приходила девушка, очень красивая, такая, “вкусненькая”. Говорит: “Меня, пожалуйста, только прилично!” Сделали несколько портретов, и я ей говорю: “Ты пришла ко мне, ты уже сделала такой большой шаг!“
На самом деле каждая хочет, чтобы ее раздели, красиво это сделали. Даже та, которая говорит: “Нет-нет-нет! Мне это не надо!” Каждая хочет, чтобы ее красиво показали, ей в первую очередь. Я предлагаю это аккуратно, потихоньку… Могу предложить какую-то рубашку, у меня в студии куча разных тканей, в которые мы заворачиваемся… Все это очень постепенно. Но бывает и шоковая терапия.
Я чисто психологически чувствую, когда девушка готова. И тогда оттого, что вот это стеснение уходит, даже в одежде получаются огненные фотографии. Но самые-самые фотографии обычно в конце, последние 15-20 минут съемки. Потому что идет раскрытие.
Я часто рассказываю историю, как пришла ко мне девушка на съемку и… как-то не идет, совсем какая-то грустная, совсем меня не слышит. Я спрашиваю: “Что случилось? Я же вижу, что что-то произошло”. Оказалось, она пока ко мне ехала, сильно поругалась с парнем и все шло к расставанию. Сидит, плачет. Я убрала фотоаппарат, мы с ней начали разговаривать и буквально только последние 10-15 фотографировались и получились просто потрясающие кадры.
А бывает, что “не получается”, не складываются отношения с моделью?
Я, наверное, такой эмпат, очень чувствую настроение человека и умею под него подстроиться. Однажды был такой момент — мы закончили съемки с одной девушкой, она уже выходила, в пальто, с сумкой, и вдруг говорит: “Ты так поднимаешь самооценку!” Я говорю: “Это ты меня вдохновила!” Все девушки, которые ко мне приходят, они меня вдохновляют.
Какие еще есть секреты?
Иногда в процессе я показываю девушке на экране фотоаппарата, что получается: “Смотри, вот это ты!” И часто слышу в ответ: “Ой, это не я!” Как будто у меня там кнопка “Шедевр”, которая сама сразу фотошопит, худит, удлиняет… (Смеется.) “Это ты, только что!” И она говорит “Вау..!” И я всегда говорю: “Давай, ты уже пришла, ты уже решилась на такой большой шаг!” И это тоже подстегивает.
Большую роль играет музыка. Многим еще очень важно, чтобы кроме меня в студии больше никого не было. Иногда именно поэтому девушки отказываются от видео (помимо фотографий, Лейла делает чувственные женские видеопортреты, — JANA) — они себе представляют какого-то мужика с камерой, со светом. Спрашивают: “Сколько человек вас будет? Мы поместимся?” Я говорю: “Я буду. Я и мой внутренний Василий” (Смеется.)
Я очень люблю приходить к девушкам домой, потому что это родные стены, они тоже помогают. Кто-то стесняется: “Ой, у меня дома бардак!” Но мне нужна буквально одна стена. Иногда снимали в отеле — все зависит от того, какие есть идеи и запросы…
Как подготовиться к съемке?
Перед съемкой часто девушки спрашивают: “Что взять?” Но моя цель — показать, какая ты есть на самом деле. Хочет кто-то крылья ангела, например, — я не против. Если ты белая и пушистая, я не буду тебя в латекс одевать. Поэтому я обычно говорю: “Принеси что-то удобное”. Потому что вот эти образы, когда ты пришла, поиграла, маску надела, а потом снова все это сняла, на полочку положила, “гульку” сделала на голове и все: “Я мать!“ — это все не то…
Нет, я хочу показать именно, какая ты есть, и когда я показываю фотографии, то часто слышу: “Господи, это же не я!” А я говорю: “Нет, это ты настоящая и есть, когда ты отдохнувшая, с легкой укладкой, с легким макияжем, и у тебя огонь в глазах, такой, женский. И вот это ты настоящая”. А не когда “вся скукожилась и почесала на работу”. (Смеется.)
На моих фото девушки часто в каких-то боди, рубашках… Чуть ли не каждая вторая хочет сделать съемку просто в рубашке на голое тело. И это красиво. Я за классику! И девушка в мужской рубашке сразу такая хрупкая…
А что касается макияжа — я обычно работаю с визажистом, которая делает очень легкий макияж, а то бывает, приходят девушки, которых мне первым делом хочется умыть. Я же вижу что красота там, внутри!
Как тебе удается не перейти грань?
Я как-то уже говорила, что я в своих фотографиях стараюсь сохранить такой взгляд — как будто юноша подглядывает за своей любимой. Наверное, романтических кино насмотрелась! (Смеется.) Поэтому и видео стала снимать.
И это не откровенный секс, без вульгарщины, где-то это на грани… Самое главное оружие — это игра со светом. Не может быть проблем с моделью, могут быть проблемы со светом. Видео, например, ты не обманешь, если фото ты можешь подфотошопить, то видео — это только игра со светом и с ракурсами. Ты такая и есть, я просто смотрю на тебя по-разному.
Что пишут девушки после таких фотосессий?
Моя любимая история, когда девушка пришла ко мне на съемку, и у нее был достаточно сложный период в жизни, она рассталась с отцом ребенка, все грустно, а после съемки у нас было чувство полного удовлетворения, что мы сделали что-то великое вместе. И мы вышли на улицу, птички поют и мы обе в полной эйфории попрощались. А потом, когда я ей показала съемку, она мне позвонила и плакала: “Боже мой, это не я…” И очень многие так говорят.
Но на самом деле я очень не люблю “фотошоп”, использую его очень мало и очень аккуратно, соблюдая рамки прекрасного. И потом я наблюдала за ней в Инстаграме, в Фейсбуке, у нее все пошло очень хорошо. Словно у нее — хоп! — и выросли крылья. Мне очень нравится этот момент, когда эти крылья у женщин вырастают, они выставляют фотографии в Инстаграм, получают комплименты… Когда у них все налаживается, это, конечно, кайф.
Из отзывов:
“Когда-то я прочитала эти слова: “Есть особенный вид любви. Когда Вас любят так, что Вы вспоминаете себя настоящего, уже давно самим собой забытого. Это не всепоглощающее чувство, срывающее голову. Как раз наоборот. Это такая любовь, которая помогает увидеть себя благодаря тому, что Вас любят. Это то чувство, когда благодаря одному человеку Вы находите то, что так долго прятали от всех и сами забыли, насколько Вы уникальны.
Это происходит в тот момент, когда Вы встречаете человека, который видит в Вас именно Вас.
Не пытается изменить или сломать, и Вы сами чувствуете, что рядом становитесь лучше. Вы не играете. Вы становитесь самим собой. Вы снова можете любить и себя, и другого человека, потому что именно такая Любовь помогает откопать себя.
Мы всегда, как к магниту, тянемся к тем, кто “вытаскивает наружу” нас Настоящих.”
Наверное это написано о Мужчине и Женщине, но для меня эти слова о Лейле Арефьев.
Лейла, я хочу восхититься тем, как ты смотришь на людей, как ты видишь в самых простых вещах красивое, уникальное, неповторимое и с каким восторгом ты смотришь на людей. Это — дар, который дан немногим и я искренне рада, что мне довелось ощутить твою магию на себе. Это не просто фотосессия. Спасибо тебе!”
Больше фото и видео Лейлы Арефьев можно увидеть в Facebook и Instagram. Кстати, если вы так и не придумали подарок на 8 марта или другие важные праздники своим любимым женщинам, это отличная идея!