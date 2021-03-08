“Раздеваться — не обязательно”. Известный таллиннский фотограф Лейла Арефьев — о самых откровенных съемках, любви к себе и “фототерапии”

Многие боятся ко мне приходить, потому что думают, что я снимаю только “голеньких” (Смеется.) Но ко мне приходят все в одежде, застегнутые на все пуговки. А иногда в конце, когда я говорю: “Ну все, мы закончили!”, вдруг девушка обнаруживает, что стоит без одежды и только восклицает: “О, Боже мой!” Но я же не показываю все, для меня важна красота на грани, игра… Я показываю женственность, сексуальность, точнее “сеНсуальность”…

И вот в какой-то момент у меня было очень много свадебных и семейных проектов, и я почувствовала, что для девушек, которых я снимала, съемка становилась чем-то вроде терапии.

Конечно, как и у всех, у меня были волны: то я хорошая, самая красивая, самая лучшая, потом я самая ничтожная, и толстая, и некрасивая, и нос у меня длинный… Был момент, когда я начала работать с собой на психологическом уровне, слушать разных психологов, думать, куда я иду, и в чем вообще смысл и так далее… Наверное, у каждого фотографа и вообще творческого человека в какой-то момент наступает рубеж, где он достиг каких-то высот и дальше уже одно и то же, рутина. Вроде классно все делаешь, все довольны, счастливы, а у тебя уже нет развития, и понимаешь, что хочется делать что-то для души. Я пыталась понять, от чего я кайфую.

Художник всегда рисует с себя, а я всегда была в этом поиске. Когда я училась в художественной академии, мы делали разные проекты — и это всегда было о поиске своего места в мире, себя как человека, как женщины, как матери, как художника. И даже вступительные работы, которые я потом выставляла в Финляндии, были связаны с самоидентификацией.

…Интервью с неповторимой, яркой, радостной Лейлой мы записывали год назад, еще в “докарантинную эпоху”, неспешно потягивая какао в одном из таллиннских кафе. То, что произошло буквально через неделю, изменило всю нашу жизнь. Мы злились, нервничали, терялись и опускали руки, только Лейла неизменно, несмотря ни на что, продолжала все эти месяцы дарить женщинам бесценные и живительные моменты знакомства с настоящей собой, которые дают силы идти дальше.

А, например, однажды я снимала девушку, она была в одежде, но в глазах был такой огонь, что когда я показала видео своей подруге, она сказала: “Ну это чересчур откровенно, слишком вызывающе!” У нее был такой взгляд!.. Хотя она была полностью одета.

На самом деле, не обязательно именно ню делать. Ню — это такой бонус, когда я вижу, что я могу что-то вытянуть из человека, хотя кто-то прямо приходят за этим.

Как именно это работает?

Во-первых, когда ты уже решаешься на съемку, неважно, будуарная это фотосессия, или нет, ты делаешь шаг к себе, в свою сторону. Во-вторых, перед фотосессией ты делаешь прическу, макияж, тоже уделяешь себе время. Плюс, когда приходишь ко мне, мы работаем, общаемся, в каком-то смысле я общаюсь как психолог. В нужный момент что-то подскажу, всегда похвалю…

Я в каждом человеке нахожу красоту, и я кайфую от нестандартной красоты. И это еще одна причина, почему я сделала этот проект — меня дико раздражают навязанные стандарты красоты, где все красиво одинаково. Такого не бывает в жизни. Эти девочки, которые себя искалывают всю, чего только с собой не делают, они просто ведутся на эти уловки. Я не против того, чтобы вносить какие-то коррективы в свою внешность, если вдруг необходимо, но нельзя сходить с ума.

Иногда, бывает, вижу девушку, которая обслуживает нас в кафе, любуюсь ей и борюсь с собой, чтобы не сказать: “Пойдем, я тебя поснимаю!” Потому что она такая красивая! А иногда так и говорю: “Боже, вы такая красивая!” Такой бывает свет человеческий…

Получается, что это один из способов психотерапии?

Я так и называю это — фототерапия. Мы таким образом возвращаем “себялюбие”, балуем свою внутреннюю девочку.