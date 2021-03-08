Как в день 8 марта можно поддержать малозащищенных женщин и девочек в Эстонии?

В Шотландии бесплатно раздают предметы гигиены, используемые при менструации, всем, недавно и Новая Зеландия объявила, что будет делать подобное в школах. В Эстонии же НСО на тампоны и прокладки 10 лет назад подняли с 9% до 20%, говорится на странице проекта. Политики пока не сочли необходимым вновь ввести соответствующие льготы. В то же время, по данным Департамента статистики, в 2019 году в Эстонии в абсолютной бедности проживало 2% населения, в относительной — пятая часть.

У многих возникают проблемы с покупкой еды и гигиенических принадлежностей. В категорию последних входят также и предметы, которые используют при менструации. Это — постоянная статья расходов, от которой нельзя отказаться. У многих девочек и женщин отсутствуют ресурсы на их покупку, из-за чего они могут раз в месяц выпадать из общественной жизни — школы, работы, занятий по интересам.

В рамках кампании до 11 марта организаторы собирают пожертвования, чтобы поддержать малоимущих товарами, которые используют при менструации. Они будут переданы в Пищевой банк, Пярнуский женский опорный центр, Тартуский женский опорный и информационный центр, НКО TEEL, помогающее семьям, попавшим в затруднительное материальное положение, а также в Помощь беженцам. Товары, которые используют для поддержания гигиены полости рта, будут переданы в Пярнуский женский опорный центр и в Тартуский женский опорный и информационный центр.

Как вы можете внести вклад:

1. Сделать денежное пожертвование

На пожертвованные деньги приобретаются только средства личной гигиены. По возможности предпочтение отдается товарам, дружелюбным к телу и природе. Переводы могут быть сделаны до 15:00 11 марта. В марте гигиенические средства будут доставлены в различные убежища и приюты для женщин, в Продуктовый банк и в Управление по делам беженцев в Эстонии. Количество собранных пожертвований и список благотворителей, согласившихся на публикацию, будут опубликованы 14 марта в комментариях к мероприятию.