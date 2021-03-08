Как в день 8 марта можно поддержать малозащищенных женщин и девочек в Эстонии?
В Шотландии бесплатно раздают предметы гигиены, используемые при менструации, всем, недавно и Новая Зеландия объявила, что будет делать подобное в школах. В Эстонии же НСО на тампоны и прокладки 10 лет назад подняли с 9% до 20%, говорится на странице проекта. Политики пока не сочли необходимым вновь ввести соответствующие льготы. В то же время, по данным Департамента статистики, в 2019 году в Эстонии в абсолютной бедности проживало 2% населения, в относительной — пятая часть.
У многих возникают проблемы с покупкой еды и гигиенических принадлежностей. В категорию последних входят также и предметы, которые используют при менструации. Это — постоянная статья расходов, от которой нельзя отказаться. У многих девочек и женщин отсутствуют ресурсы на их покупку, из-за чего они могут раз в месяц выпадать из общественной жизни — школы, работы, занятий по интересам.
В рамках кампании до 11 марта организаторы собирают пожертвования, чтобы поддержать малоимущих товарами, которые используют при менструации. Они будут переданы в Пищевой банк, Пярнуский женский опорный центр, Тартуский женский опорный и информационный центр, НКО TEEL, помогающее семьям, попавшим в затруднительное материальное положение, а также в Помощь беженцам. Товары, которые используют для поддержания гигиены полости рта, будут переданы в Пярнуский женский опорный центр и в Тартуский женский опорный и информационный центр.
Как вы можете внести вклад:
1. Сделать денежное пожертвование
На пожертвованные деньги приобретаются только средства личной гигиены. По возможности предпочтение отдается товарам, дружелюбным к телу и природе. Переводы могут быть сделаны до 15:00 11 марта. В марте гигиенические средства будут доставлены в различные убежища и приюты для женщин, в Продуктовый банк и в Управление по делам беженцев в Эстонии. Количество собранных пожертвований и список благотворителей, согласившихся на публикацию, будут опубликованы 14 марта в комментариях к мероприятию.
Банк SEB
Номер счета: EE571010011710207224
Получатель: Kristel Rannaääre
Пояснение: Solidaarne naistepäev 2021
Если вы хотите остаться анонимным, отметьте это в банковском переводе!
2. Приносите гигиенические принадлежности в пункты сбора
Приветствуются прокладки и тампоны различной впитываемости, а также менструальные чаши разных размеров (неиспользованные; пожалуйста, соблюдайте срок годности).
Также необходимы зубные щетки и пасты. Товары принимают до 11 марта. Из пунктов сбора они передаются в организации.
В Таллинне:
🩸 Магазин “Ильма” (Ilma Pood) (Соо, 42, Вт–Пт 09–19, Сб–Вс 11–16, Пн — закрыт)
🩸 Lasnamäe — по договоренности, напишите Maria Kapajeva (kapajeva@yahoo.com)
В других частях Эстонии:
🩸 Тарту — Кафе “Сяде” (Säde kohviteek) (Рюйтли, 4), Пн–Вс 10–18
🩸 Тарту — фойе Биомедикума (Равила, 19), Пн–Вс 08–20
🩸 Вильянди — по договоренности, напишите Ренийте Романн (reniita.romann@gmail.com)
🩸 Пярну — по договоренности, напишите Анни Дробет (annydrobet@gmail.com)
🩸 Курессааре — по договоренности, напишите Хяли Вялья (valjahali@gmail.com)
Третий День солидарности женщин добровольно проводят Кристель Раннаяэре, Неле Лаос и Мерле Праакли. Больше подробностей — на странице мероприятия по ссылке.
Помните, что ежедневно многие женщины в Эстонии нуждаются в поддержке, и вы всегда можете сделать для них доброе дело. Это может быть, например, пожертвование в адрес центров поддержки женщин или других некоммерческих организаций, работающих с жертвами домашнего насилия. Покупая продукты в интернет-магазине, вы можете пожертвовать часть Продуктовому банку, чтобы какая-то мама могла меньше беспокоиться о том, что ей нечем кормить детей. Вы можете поддержать организации, занимающиеся поддержкой раковых больных или детей, больных раком, чтобы в жизни какой-то мамы появилось чуть больше надежды. Вы можете отдать ненужные вам хорошие вещи организациям, которые помогают малоимущим семьям, чтобы мамы, попавшие в сложную ситуацию, могли одеть своих детей и немного улучшить быт (как выбрать благотворительную организацию для поддержки, читайте здесь). Добро всегда возвращается!