Как можно поддержать малозащищенных женщин и девочек в Эстонии?

Помните, что ежедневно многие женщины в Эстонии нуждаются в поддержке, и вы всегда можете сделать для них доброе дело. Это может быть, например, пожертвование в адрес центров поддержки женщин или других некоммерческих организаций, работающих с жертвами домашнего насилия. Покупая продукты в интернет-магазине, вы можете пожертвовать часть Продуктовому банку, чтобы какая-то мама могла меньше беспокоиться о том, что ей нечем кормить детей. Вы можете поддержать организации, занимающиеся поддержкой раковых больных или детей, больных раком, чтобы в жизни какой-то мамы появилось чуть больше надежды. Вы можете отдать ненужные вам хорошие вещи организациям, которые помогают малоимущим семьям, чтобы мамы, попавшие в сложную ситуацию, могли одеть своих детей и немного улучшить быт (как выбрать благотворительную организацию для поддержки, читайте здесь). Добро всегда возвращается!