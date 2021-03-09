Почему мы так устаем от видеоконференций и что с этим делать?(2)
Во время пандемии случился настоящий бум различных платформ, предоставляющих возможность удаленного коллективного общения с помощью видеоконференций. В первую очередь речь идет о платформе Zoom, название которой во многих языках, в том числе и в русском, уже стало нарицательным: так же, как глагол “гуглить” теперь означает любой поиск в интернете, так и под глаголом “зумить” понимают любое групповое общение с помощью видеосвязи.
Профессор Стэнфордского университета (США), специалист по изучению общения между людьми, Джереми Бэйленсон (Jeremy Bailenson) в своей статье в журнале Technology, Mind and Behavior объяснил, в чем основные причины “зум-усталости” и как с ними можно бороться.
1. Слишком много контакта глаза-в-глаза
Во время обычного совещания вы можете то посмотреть на выступающего, то сделать какие-то заметки или перевести взгляд куда-то еще. Но во время видеоконференции все участники вынуждены постоянно смотреть друг на друга - даже если вы сами в этот момент не выступаете, вы все равно видите лица других людей, взгляд которых направлен прямо на вас, как будто вы все время находитесь на трибуне. Это вызывает сильное нервное напряжение и стресс.
Кроме того, монитор искажает размер лиц участников видеоконференции, делая их неестественно крупными, из-за чего возникает ощущение, что ваше личное пространство нарушено. В реальной жизни, когда лицо другого человека слишком приближается к вашему, мозг интерпретирует эту ситуацию как экстремальную, за которой последует либо поцелуй, либо драка. Поэтому, когда вы по много часов находитесь в зуме, ваш мозг приходит в перевозбужденное состояние, пояснил Бэйленсон.
Чтобы снизить этот эффект, он советует не выводить видеоконференцию на полный экран, чтобы минимизировать размер лиц участников, а также пользоваться во время видеозвонков внешней клавиатурой, чтобы повысить объем своего личного пространства, увеличив расстояние между собой и коллегами на экране.
2. Слишком много “меня”
Большинство видеоплатформ предусматривает, что во время общения с другими людьми вы постоянно видите самого себя. Но это неестественно.
Поэтому Бэйленсон рекомендует, когда это возможно, пользоваться кнопкой, отключающей функцию селфи на экране видеочата.
3. Отсутствие возможности подвигаться
Когда в реальной жизни мы с кем-то разговариваем лицом к лицу, или беседуем по телефону, мы можем перемещаться в пространстве - двигаться, прогуливаться и так далее. Но во время видеоконференции мы этой возможности лишены, так как обзор камер ограничен, и участники должны все время оставаться на одном месте. Вынужденная длительная неподвижность плохо влияет не только на тело, но и на разум.
В этой связи Бэйленсон советует задуматься о помещении, из которого вы выходите на связь, о расположении камеры и других вещах. Например, вашу мобильность во время видеочата сможет повысить внешняя клавиатура. Можно также установить камеру подальше от экрана, что даст вам больше возможностей для маневра. Важно также время от времени давать возможность участникам видеоконференции отключаться от чата, чтобы помолчать и передохнуть.
4. Слишком высокая когнитивная нагрузка
Кроме того, жесты и мимика видеособеседников могут означать нечто иное, чем при общении в реальной жизни. К примеру, при реальном общении взгляд искоса автоматически считывается как некий важный сигнал. Но при общении в видеочате такой взгляд может не значить вообще ничего - просто собеседник посмотрел на своего ребенка, подошедшего к столу, на котором стоит ноутбук.
Бэйленсон рекомендует во время долгих видеоконференций давать себе отдых, иногда включая режим “только звук”. “Вы не просто выключаете камеру, чтобы отдохнуть от усилий по поддержанию невербальной коммуникации, но убираете самого себя от экрана, хотя бы на несколько минут блокируя свои подсознательные усилия понять, о чем говорят мимика и жесты собеседников”, — пояснил он.