Почему мы так устаем от видеоконференций и что с этим делать?

Во время пандемии случился настоящий бум различных платформ, предоставляющих возможность удаленного коллективного общения с помощью видеоконференций. В первую очередь речь идет о платформе Zoom, название которой во многих языках, в том числе и в русском, уже стало нарицательным: так же, как глагол “гуглить” теперь означает любой поиск в интернете, так и под глаголом “зумить” понимают любое групповое общение с помощью видеосвязи.

При этом многие люди, вынужденные по много часов в день проводить в Zoom или на других платформах видеоконференций, часто жалуются на сильное утомление после такого общения, у которого даже появилось специальное название — «зум-усталость».

Профессор Стэнфордского университета (США), специалист по изучению общения между людьми, Джереми Бэйленсон (Jeremy Bailenson) в своей статье в журнале Technology, Mind and Behavior объяснил, в чем основные причины “зум-усталости” и как с ними можно бороться.

1. Слишком много контакта глаза-в-глаза