10.03.2021, 16:30
ВИДЕО | Гениальный лайфхак! Как нарезать лук быстро и без слез
Photo by Katerina Holmes from Pexels
Пользователи соцсетей делятся роликом, в котором блогер из США Линдси Мьямес показывает лайфхак “безболезненной” нарезки лука, пишет сайт Новости Mail.Ru.
По словам Мьямес, ее способ нарезать луковицу такой быстрый, что вы просто не успеете заплакать.
@lyndseymjames
Diced onion hack! #hack #fyp
♬ original sound - Lyndseyj
Девушка чистит луковицу от шелухи и обрезает кончик только с одной стороны. Затем Линдси ставит лук на доску и нарезает вертикально на дольки. После этого она переворачивает луковицу на бок и измельчает.
“Наверное, кому-то этот способ покажется странным, но для меня он проще и удобнее”, — говорит девушка.
“Зачем вообще делать это по-другому?” — добавляет она, продемонстрировав результат.
“Это не странно, это гениально”, — пишут пользователи под видео. “То есть мы всю жизнь нарезали лук неправильно?”, “Мадам, где вы были 5 лет назад?”.
“Этот лайфхак решил 99% моих бытовых проблем”, — шутят читатели.