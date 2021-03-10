ВИДЕО | Гениальный лайфхак! Как нарезать лук быстро и без слез

По словам Мьямес, ее способ нарезать луковицу такой быстрый, что вы просто не успеете заплакать.

Девушка чистит луковицу от шелухи и обрезает кончик только с одной стороны. Затем Линдси ставит лук на доску и нарезает вертикально на дольки. После этого она переворачивает луковицу на бок и измельчает.

“Наверное, кому-то этот способ покажется странным, но для меня он проще и удобнее”, — говорит девушка.

“Зачем вообще делать это по-другому?” — добавляет она, продемонстрировав результат.

“Это не странно, это гениально”, — пишут пользователи под видео. “То есть мы всю жизнь нарезали лук неправильно?”, “Мадам, где вы были 5 лет назад?”.

“Этот лайфхак решил 99% моих бытовых проблем”, — шутят читатели.