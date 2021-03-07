Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Овен. У Овнов продолжается «финансовый марафон». Эта неделя будет очень благоприятна для финансовой сферы. Более того, в эти семь дней планеты и звезды не станут менять свою энергетику, поэтому данное время будет еще и стабильным. Астрологи рекомендуют как можно чаще окружать себя цветами, привлекающими богатство и удачу, к которым относятся красный, синий, голубой, зеленый, черный, фиолетовый, бирюзовый, желтый, белый. Нужно одеваться в одежду таких цветов, ставить такие обои на рабочем столе компьютера и так далее. Не стоит забывать и про любовь. На этой неделе можно начинать новые и завершать старые отношения.