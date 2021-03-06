Мужчина попросил бывшую девушку вернуть 30 евро, потраченные на свиданиях. Теперь его мелочность обсуждает весь твиттер(8)
Жительница США Алекс Колбот опубликовала в твиттере скриншот переписки с бывшим парнем. Мужчина попросил у бывшей девушки ее данные в платежном сервисе для того, чтобы она “справедливо” вернула ему $35 (около 30 евро, — прим.), потраченные им на свиданиях.
“Кажется, мы три раза ходили в бары и рестораны, где я каждый раз платил за нас обоих. Я бы сказал, что $35 — более чем справедливая сумма за купленные мной еду и напитки. Я думаю, что ты честная девушка, и надеюсь, что ты вернешь мне деньги”, — написал мужчина и прикрепил ссылку на платежный сервис.
На следующий день Колбот опубликовала гифку с девочкой Бу из мультфильма “Корпорация монстров”. “Это я ложусь спать сегодня вечером, зная, что оставила $35 себе”, — подписала она публикацию.
В комментариях к посту с перепиской другие девушки стали делиться своими историями, когда парень просил вернуть деньги после расставания.
Парень и девушка решили остаться друзьями после расставания, однако он попросил ее вернуть $40 за еду и напитки, отметив, что он не Рокфеллер. “Я был бы рад, если бы ты поделилась паролем от Crunchy Roll (стриминговый сервис. — прим)”, — написал он.
После того как парень услышал, что девушка осталась недовольна свиданием, он попросил вернуть деньги за ужин.
Парень предложил девушке “секс по дружбе” (friends with benefits). Узнав, что она пока не готова, попросил ее вернуть $35, потраченные на свидании.