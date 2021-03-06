Мужчина попросил бывшую девушку вернуть 30 евро, потраченные на свиданиях. Теперь его мелочность обсуждает весь твиттер

Жительница США Алекс Колбот опубликовала в твиттере скриншот переписки с бывшим парнем. Мужчина попросил у бывшей девушки ее данные в платежном сервисе для того, чтобы она “справедливо” вернула ему $35 (около 30 евро, — прим.), потраченные им на свиданиях.

“Кажется, мы три раза ходили в бары и рестораны, где я каждый раз платил за нас обоих. Я бы сказал, что $35 — более чем справедливая сумма за купленные мной еду и напитки. Я думаю, что ты честная девушка, и надеюсь, что ты вернешь мне деньги”, — написал мужчина и прикрепил ссылку на платежный сервис.