В итальянском словаре среди синонимов "женщины" указана puttana. Феминистки просят вычеркнуть

Письмо составила инициативная группа во главе с живущей в Англии итальянской активисткой Марией Беатриче Джованарди.

В нем отмечается, что в издаваемом институтом толковом словаре среди синонимов слова “женщина” перечисляются puttana (в итальянском языке, откуда оно заимствовано в русский, описывает распутную женщину и не привязано к сексу на коммерческой основе) и cagna (“сука”).

Синонимы редко имеют полностью одинаковый смысл и не всегда взаимозаменяемы.

В ноябре прошлого года аналогичная петиция, организованная Джованарди, собрала десятки тысяч подписей и заставила издательство Оксфордского университета убрать ряд синонимов к слову “женщина” в своих изданиях.

Что говорят активистки?

Словарь содержит “женоненавистнические стереотипы, которые объективирует женщин и представляют их как низших [существ]”, говорится в открытом письме, составленном инициативной группой во главе с Джованарди и опубликованном в газете La Repubblica.

“Это опасно, потому что язык формирует реальность и влияет на то, как женщин воспринимают и как к ним относятся”, — подчеркивают авторы обращения.

Под письмом подписались ряд сенаторов и депутатов итальянского парламента, а также заместитель директора Банка Италии.

В ноябре прошлого года в институте заявили, что словари отражают использование слов, а оскорбительные синонимы помечены как таковые.

“Если общество и культура выражают негативное отношения через слова, словарь не может отказаться описывать это”, — говорилось в заявлении.

Это не первый эпизод в борьбе Джованарди с сексистскими синонимами.

Она была среди организаторов кампании, которая убедила издательство Оксфордского университета убрать уничижительные синонимы слова “женщина” из своих изданий — наприме, bitch (“сука”).

Джованарди говорит, что в итальянском словаре синонимы еще оскорбительнее, чем в английском.

Она насчитала в статье “женщина” 30 разных терминов, которые описывают секс-работницу (иными словами, проститутку).