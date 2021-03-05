5 знаков Зодиака, которые разбогатеют весной 2021 года

Овен. Овнов по праву можно назвать теми, кто будет занимать лидирующие позиции в финансовой сфере на протяжении как минимум первых двух месяцев весны. Пока на горизонте не будет ни одной ретроградной планеты, Овны смогут побеждать во всем, к чему приложат достаточное количество усилий. Им отлично будут даваться новые дела. Большой успех ждет тех, кто занимается продажами.

В мае ситуация несколько изменится. Благословение звезд получат самые трудолюбивые представители этого Знака. Они смогут существенно продвинуться по карьерной лестнице и заслужить прибавку к зарплате. В конце весны Овнам можно ожидать предложений о переходе на новое место работы. Словом, это очень денежное время.

Лев. Для Львов март, апрель и май 2021 года станут почти такими же продуктивными, как и для Овнов. Различие в том, что Львам необходимо будет сфокусироваться на получении новых знаний, чтобы финансовая удача не обошла их стороной. Астрологи отмечают, что с середины апреля по самый конец мая Львам будет гораздо проще адаптироваться к изменениям. У этих людей существенно улучшится память.

Фундаментом успеха этой весной будет желание становиться лучше. Стремление к новым знаниям и желание найти новую работу - это то, что доктор прописал. Если Львов устраивает их текущее место работы, то для них все сложится еще лучше.

Дева. С самого начала марта Девы ощутят прилив сил и финансовой удачи. Вполне возможно, что им начнут возвращать долги, у них появятся новые источники дохода и так далее. На работе появится возможность заработать существенно больше денег. У кого-то лучше станут условия труда, а к кому-то начнут чаще приходить новые клиенты. Так или иначе, Девы смогут вырваться в финансовые лидеры.

Астрологи говорят, что представителям этого Знака можно смело вкладываться в акции, менять валюту, открывать новый бизнес. Самое главное - не сидеть без дела. В сложных ситуациях стоит полагаться на личный опыт.