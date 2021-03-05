ВИДЕО | Курьер поймал упавшую с 12-го этажа девочку и спас ей жизнь. Для местных жителей он стал настоящим героем

В воскресенье, 28 февраля, 31-летний Нгуен Нгок Манх сидел в своем грузовике в ожидании клиента, когда услышал детский плач. Затем раздался крик, он высунул голову из окна и увидел, как ребенок висит на перилах балкона на одной руке.

Incredible. A toddler dangles 12 stories up. A truck driver below sees, climbs a 6 foot wall, &, as she falls, catches her. She suffers only a dislocated hip. The hero truck driver only sprains his arm. 🙏❤️ pic.twitter.com/Z2EbkTxRw0 — James Gunn (@JamesGunn) March 3, 2021

Курьер инстинктивно бросился ему на помощь: он выбежал из машины, залез на черепичную крышу на нижнем уровне здания и постарался подобраться как можно ближе к месту, куда должна была упасть девочка.

Однако крыша была изогнутой, и когда Манх стоял на ней, он потерял равновесие, и в тот же момент малышка не удержалась и начала падать.