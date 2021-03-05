ВИДЕО | Курьер поймал упавшую с 12-го этажа девочку и спас ей жизнь. Для местных жителей он стал настоящим героем(4)
В воскресенье, 28 февраля, 31-летний Нгуен Нгок Манх сидел в своем грузовике в ожидании клиента, когда услышал детский плач. Затем раздался крик, он высунул голову из окна и увидел, как ребенок висит на перилах балкона на одной руке.
Курьер инстинктивно бросился ему на помощь: он выбежал из машины, залез на черепичную крышу на нижнем уровне здания и постарался подобраться как можно ближе к месту, куда должна была упасть девочка.
Однако крыша была изогнутой, и когда Манх стоял на ней, он потерял равновесие, и в тот же момент малышка не удержалась и начала падать.
На ролике видно, как ребенок срывается и летит около 50 метров вниз, а Манх бросается вперед, чтобы поймать ее, и каким-то образом девочка идеально приземляется ему на колени. От удара на крыше образовалась вмятина.
Курьер обнял девочку и заметил, что у нее изо рта идет кровь. Ребенка немедленно доставили в больницу, где у него диагностировали вывих бедра. Манх отделался растяжением руки.
После инцидента Манх рассказал, что он действовал инстинктивно, так как у него есть собственная дочь, которой тоже два года.
Местные жители провозгласили курьера героем, он получил тысячи сообщений с комплиментами в социальных сетях. Манх признается, что его смущает столь пристальное внимание к его персоне. “Я не считаю себя героем. Я просто хочу творить добро”, — отметил он.