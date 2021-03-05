МНЕНИЕ | "Я не отпускаю ребенка во двор одного из-за историй в Ласнамяэ и Выхма. Похоже, взрослые в Эстонии забыли, что значит быть детьми"

“Меня много раз спрашивали, почему я не оставляю свою старшую дочку гулять одну во дворе. Ей почти семь лет, и осенью она пойдет в школу. Тем не менее, 99% времени я провожу на улице вместе с ней, а если разрешаю поиграть с друзьями за домом, то внимательно слежу в окно.

Мы живем на тупиковой улице и, к счастью, в нашем районе нет движения. На улице много детей, которые, конечно, все вместе устраивают настоящий шум и гам, прыгают и носятся как угорелые. Уверена, все родители объясняют своим детям, как нужно себя вести, но в игре они часто об этом забывают. Кроме того, дети не всегда могут фильтровать свои реакции и слова, что иногда приводит к неловким ситуациям, когда ребенок, например, внезапно спрашивает соседа: “Почему ты такой толстый?” Причем дети не хотят обидеть кого-то подобным вопросом, им и правда интересно, почему одни люди толще других.

Совсем недавно мой ребенок остановил человека в инвалидной коляске и спросил, почему он не ходит. Я была готова к худшему, однако человек нашел время, чтобы ответить ребенку. В основном, никого такое поведение не беспокоит. Однако находятся люди, которые могут накричать в ответ на подобный вопрос или проигнорировать его, посылая при этом мне гневные взгляды.

Как будто люди забыли, что сами когда-то были детьми и также по-детски были лишены чувства такта и способности фильтровать некоторые вещи. Вряд ли кто-то хотел бы, чтобы за неправильный вопрос на него набросились с ножом или наставили пистолет посреди игры.

Дети тоже люди, хотя взрослые часто об этом забывают. Да, у них много странных и неуместных вопросов, которые они задают из любопытства, а не для того, чтобы обидеть или сделать больно. Своим циничным и пренебрежительным отношением мы учим детей, что такое поведение является нормой. Если ударить ребенка ножом, вы научите его, что насилие — это нормально. Вместо этого детям следует все максимально объяснять и напоминать об их поведении. Если не получается разумно общаться с самим ребенком, обратитесь к родителю.

Насилие никогда не было решением. Подавать хороший пример с помощью насилия никогда не удавалось, пренебрежительное отношение никогда не давало положительных результатов, в отличие от терпения, разговоров и времени, посвященного детям. Только так они учатся, как себя надо вести и как не надо, какие вопросы стоит задавать незнакомцам, а какие нет. А пока есть реальное ощущение, что люди просто сходят с ума и безопаснее не открывать дверь, когда в нее постучали”.