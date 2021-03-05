Как быстро избавиться от герпеса на губах? Советы эксперта из Эстонии

Герпес на губах — это широко распространенное вирусное заболевание, которое заражает 50-90 процентов взрослых людей. При этом большая часть из них не знает о заражении, так как оно проявляется у примерно одной пятой носителей вируса. Хотя провоцирующий герпес вирус невозможно вылечить, можно, по словам провизора аптеки Benu Александры Саушкиной, укреплением иммунной системы и быстрым реагированием избежать появления герпеса или же смягчить протекание болезни.

При этом действует известная истина о том, что здоровый образ жизни и снижение стресса укрепляют иммунную систему и сдерживают вирусы. “Но если иммунитет организма снижен и более не в состоянии подавлять вирусы, то вирус губного герпеса может проявиться в виде простуды на губах. Помимо общего ослабления иммунной системы проявлению болезни способствует прохладная и ветренная погода, но также и сильное UV-излучение”, — рассказывает Александра.

Своевременное быстрое лечение дает результаты

“Если у человека один раз возник герпес, то в дальнейшем он скорее сможет заметить ранние признаки болезни. Часто такими признаками являются нечувствительность кожи, пощипывание и зуд на губах”, — перечисляет Саушкина. На это первой фазе провизор советует для предотвращения заболевания использовать специальные таблетки от герпеса. Такие препараты подавляют вирус и таблетки доступны как в свободной продаже, так и по рецептам.

“Если же герпес уже проявился на губах в виде пузырьков, то эти неприятные симптомы можно смягчить и ускорить поправку благодаря кремам, пластырям и губным бальзамам с противовирусным действием”, — советует Александра. В аптеках в свободной продаже есть большой выбор таких препаратов.

Провизор подчеркивает, что антибиотики не влияют на вирус и профилактический курс антибиотиков также не окажет никакого влияния на герпес.



Для защиты от заражения нужно приложить старания