Как быстро избавиться от герпеса на губах? Советы эксперта из Эстонии(3)
Герпес на губах — это широко распространенное вирусное заболевание, которое заражает 50-90 процентов взрослых людей. При этом большая часть из них не знает о заражении, так как оно проявляется у примерно одной пятой носителей вируса. Хотя провоцирующий герпес вирус невозможно вылечить, можно, по словам провизора аптеки Benu Александры Саушкиной, укреплением иммунной системы и быстрым реагированием избежать появления герпеса или же смягчить протекание болезни.
При этом действует известная истина о том, что здоровый образ жизни и снижение стресса укрепляют иммунную систему и сдерживают вирусы. “Но если иммунитет организма снижен и более не в состоянии подавлять вирусы, то вирус губного герпеса может проявиться в виде простуды на губах. Помимо общего ослабления иммунной системы проявлению болезни способствует прохладная и ветренная погода, но также и сильное UV-излучение”, — рассказывает Александра.
Своевременное быстрое лечение дает результаты
“Если у человека один раз возник герпес, то в дальнейшем он скорее сможет заметить ранние признаки болезни. Часто такими признаками являются нечувствительность кожи, пощипывание и зуд на губах”, — перечисляет Саушкина. На это первой фазе провизор советует для предотвращения заболевания использовать специальные таблетки от герпеса. Такие препараты подавляют вирус и таблетки доступны как в свободной продаже, так и по рецептам.
“Если же герпес уже проявился на губах в виде пузырьков, то эти неприятные симптомы можно смягчить и ускорить поправку благодаря кремам, пластырям и губным бальзамам с противовирусным действием”, — советует Александра. В аптеках в свободной продаже есть большой выбор таких препаратов.
Провизор подчеркивает, что антибиотики не влияют на вирус и профилактический курс антибиотиков также не окажет никакого влияния на герпес.
Для защиты от заражения нужно приложить старания
При заражении губным герпесом вирус остается в организме на всю жизнь и при ослаблении иммунной системы вирус может проявляться простудой на губах. Но именно это проявление болезни становится очень заразным. Поэтому, как отмечает Александра Саушкина, при активной фазе болезни нужно очень старательно избегать заражения.
“Лучше всего вирус распространяется через прямой контакт. Необходимо исключить поцелуи и прикосновения к лицу. Меньший риск заразиться болезнью от различных поверхностей. Тщательное мытье рук и раздельное использование посуды и полотенец с зараженным также помогают сдержать вирус. Для сдерживания распространения герпеса стоит отложить визит к косметологу или в спа”, — советует Саушкина.
Особенно осторожными, по словам Александры, должны быть новоиспеченные матери. “Иммунная система новорожденных еще не сформировалась до конца, чтобы с полной силой противостать вирусам, и младенцы переносят заболевания тяжелее и есть риск тяжелых осложнений. Губной герпес не выделяется в грудное молоко и поэтому грудное вскармливание по этой причине не нужно прерывать, скорее напротив — благодаря грудному молоку младенец получает для борьбы с вирусом необходимые антитела”, — поясняет Александра Саушкина.