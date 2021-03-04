9 вещей, которые не стоит делать перед визитом к врачу
В случае, когда речь не идет о профилактическом осмотре, у большинства из нас, обычно, есть определенная причина, по которой мы обращаемся к врачу. Однако, чтобы собственноручно не повлиять на достоверность результатов обследования, очень важно воздержаться от некоторых действий перед посещением медучреждения.
Пить кофе перед измерением артериального давления
Не рекомендуется употреблять кофе прямо перед консультацией у врача или незадолго до этого. Поскольку обычно артериальное давление измеряется уже на приеме. Содержащийся в напитке кофеин способен повысить кровяное давление на короткое время и, таким образом, исказить результат. Кстати, то же самое касается энергетиков и колы.
Есть жирную пищу перед сдачей крови
Если вам нужно сдать анализ крови, перед процедурой не рекомендуется есть калорийную жирную пищу – это может отрицательным образом повлиять на показатели, повысив уровень сахара и жиров в крови. Перед взятием крови на холестерин, например, не разрешается ничего есть 8-10 часов. Можно употреблять только чистую воду.
Много пить перед анализом мочи
Вы также когда-нибудь специально выпивали больше обычного, чтобы собрать чуть ли не пол-литра мочи для сдачи в лабораторию? Это не очень хорошая идея! Потому что чем больше жидкости вы употребляете, тем менее концентрированной в итоге получится ваша моча. Это может помешать врачу поставить точный диагноз. К сведению: одной столовой ложки биоматериала хватит, чтобы провести полноценный анализ.
Принимать лекарства от простуды
Если вы простыли и уже записались к терапевту, вам следует воздержаться от приема любых медикаментов до его посещения. Для назначения эффективного лечения врач должен получить наиболее точное представление о вашей болезни, а если вы заблаговременно примите таблетки от простуды, многие важные симптомы просто затихнут на время.
Делать макияж, маникюр или педикюр перед визитом к дерматологу
Даже если вы пришли к дерматологу с совершенно другой проблемой, которая не имеет ничего общего с ногтями на руках или ногах, лучше отложите их косметическую обработку на потом. Грамотный специалист уже по состоянию ногтевых пластин может определить, от какого заболевания вы страдаете, при условии, что они не покрыты слоем лака.
Перед приемом врача-дерматолога кожа должна быть чистой, в том числе нельзя использовать крем и другую косметику. Также желательно за день до осмотра отказаться от агрессивных гелей для душа, шампуней и мыла. Это поможет сохранить структуру кожи: клиническая картина будет более четкой и на постановку диагноза уйдет меньше времени.
Не есть перед приемом у стоматолога
На прием к стоматологу нельзя идти голодным. Во-первых, такое лечение может вызвать головокружение и тошноту, во-вторых, после процедуры также какое-то время нельзя будет есть.
Переедать перед визитом к гастроэнтерологу
А вот перед посещением гастроэнтеролога лучше не принимать большого количества пищи и жидкости. Не рекомендуется также счищать налет с языка - он поможет врачу установить диагноз.
Отменять визит к гинекологу из-за менструации
Не существует никаких медицинских показаний откладывать консультацию у гинеколога из-за начавшихся критических дней. Несмотря на кровотечение, врач без проблем может провести обследование и взять необходимые анализы. Так что долой все стеснения и предрассудки!
Наносить дезодорант перед маммографией
Маммография – это метод ранней диагностики рака молочной железы, при котором делаются рентгеновские снимки груди. Следует знать, что сами врачи не советуют использовать дезодорант в день осмотра, так как его следы на теле могут быть приняты за отложения солей кальция в молочных железах, что существенно повлияет на постановку верного диагноза.
Источники: germania.one, vpravda.ru