9 вещей, которые не стоит делать перед визитом к врачу

Если вам нужно сдать анализ крови, перед процедурой не рекомендуется есть калорийную жирную пищу – это может отрицательным образом повлиять на показатели, повысив уровень сахара и жиров в крови. Перед взятием крови на холестерин, например, не разрешается ничего есть 8-10 часов. Можно употреблять только чистую воду.

Не рекомендуется употреблять кофе прямо перед консультацией у врача или незадолго до этого. Поскольку обычно артериальное давление измеряется уже на приеме. Содержащийся в напитке кофеин способен повысить кровяное давление на короткое время и, таким образом, исказить результат. Кстати, то же самое касается энергетиков и колы.

В случае, когда речь не идет о профилактическом осмотре, у большинства из нас, обычно, есть определенная причина, по которой мы обращаемся к врачу. Однако, чтобы собственноручно не повлиять на достоверность результатов обследования, очень важно воздержаться от некоторых действий перед посещением медучреждения.

Много пить перед анализом мочи

Вы также когда-нибудь специально выпивали больше обычного, чтобы собрать чуть ли не пол-литра мочи для сдачи в лабораторию? Это не очень хорошая идея! Потому что чем больше жидкости вы употребляете, тем менее концентрированной в итоге получится ваша моча. Это может помешать врачу поставить точный диагноз. К сведению: одной столовой ложки биоматериала хватит, чтобы провести полноценный анализ.



Принимать лекарства от простуды

Если вы простыли и уже записались к терапевту, вам следует воздержаться от приема любых медикаментов до его посещения. Для назначения эффективного лечения врач должен получить наиболее точное представление о вашей болезни, а если вы заблаговременно примите таблетки от простуды, многие важные симптомы просто затихнут на время.



Делать макияж, маникюр или педикюр перед визитом к дерматологу