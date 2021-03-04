Коронавирус мутировал в организме новорожденного

О первом подобном случае рассказали в журнале The British Journal of Obstetrics and Gynaecology врачи Университетской больницы Сконе (Мальме, Швеция).

27-летнюю местную жительницу на сроке 34 недели беременности доставили в больницу в связи с продолжавшейся три дня повышенной температурой и болями в животе. За день до госпитализации у беременной появился сухой кашель. Все это время плод мало двигался, а обследование, проведенное в клинике, показало, что у него замедлилось сердцебиение - это является признаком дефицита кислорода.

Женщине провели экстренное кесарево сечение. Анализ крови новорожденного подтвердил, что у него опасно низкий уровень кислорода. ПЦР-тесты показали, что и у матери, и у ребенка коронавирусная инфекция. Расшифровка геномов образцов вируса, взятых у матери и новорожденного сразу после родов, продемонстрировала, что они идентичны, то есть ребенок заразился ковидом еще до рождения, будучи в материнской утробе.

Однако, когда спустя несколько дней было проведена повторная расшифровка геномов вирусных образцов, выделенных у новорожденного, выяснилось, что картина изменилась. Теперь в организме ребенка присутствовали сразу две версии вируса - материнская и мутировавшая.

Врачей поразило, как быстро появилась мутация — для того, чтобы претерпеть генетические изменения, вирусу оказалось достаточно всего пяти дней.

Как полагают авторы статьи, мутацию мог стимулировать контакт организма новорожденного с окружающей средой после появления на свет.

Врачи также установили, что из-за инфекции существенно пострадала плацента, которая имеет ключевую роль для роста, развития и благосостояния плода. Ткани плаценты были значительно повреждены воспалением, что привело к дефициту кислорода в крови плода.

Мать быстро поправилась от ковида и была выписана домой спустя четыре дня после родов, а ребенок, который родился раньше срока, был помещен в отделение по выхаживанию недоношенных. Иммунная система новорожденного смогла самостоятельно справиться с вирусом, выработав нейтрализующие антитела. Никаких серьезных симптомов инфекции у него не наблюдалось.