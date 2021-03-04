В честь 8 марта бренд Lego посвятил набор летчице Амелии Эрхарт

“Я надеюсь, что модель Амелии Эрхарт сможет вдохновить и побудить не только женщин, но и всех людей во всем мире проявлять любопытство и храбрость в отношении своих страстей и стремлений, особенно когда они сталкиваются с жесткими традициями и структурами и т.п., которые пытаются их подавить. Страсти и стремления хрупки, и для их раскрытия им нужна забота, пространство и решимость — и именно этому нас научила Амелия Эрхарт”, — добавил дизайнер.