В честь 8 марта бренд Lego посвятил набор летчице Амелии Эрхарт
Самолет Эрхарт можно собрать, украсив его специальными наклейками, а также дополнить картой маршрута.
Весь набор состоит из 203 деталей.
Про Амелию Эрхарт известно, что она родилась в 1897 году в США. Амелия стала первой женщиной, которая перелетела Атлантический океан. Также она была журналисткой и писательницей, активно защищала идеи гендерного равенства на протяжении всей жизни.
“Амелия Эрхарт была великой иконой, пионером и писателем. Как первая женщина, перелетевшая в одиночку через Атлантику, она явно была полна страсти к приключениям и решимости, и я думаю, что ее история вдохновляет любого, кто хочет осуществить свои мечты. Амелия Эрхарт научила нас, что страсти, стремления и отвага не знают пола — это наследие, которое многие не передают, и для этого, я думаю, мы нашли идеальную личность, чтобы отпраздновать Международный женский день в 2021 году”, — говорит дизайнер Lego Мел Кэддик.
“Я надеюсь, что модель Амелии Эрхарт сможет вдохновить и побудить не только женщин, но и всех людей во всем мире проявлять любопытство и храбрость в отношении своих страстей и стремлений, особенно когда они сталкиваются с жесткими традициями и структурами и т.п., которые пытаются их подавить. Страсти и стремления хрупки, и для их раскрытия им нужна забота, пространство и решимость — и именно этому нас научила Амелия Эрхарт”, — добавил дизайнер.
Посмотреть набор можно здесь.