В Финляндии беременные и недавно родившие женщины с коронавирусом все чаще нуждаются в больничном лечении. А что в Эстонии?

По словам Руотсолайнен, повышенная потребность в госпитализации молодых пациентов с коронавирусом, вероятно, связана с новой вирусной мутацией, британским штаммом Covid-19, который составляет уже 70-80% от всех случаев коронавируса в округе Уусимаа.

Средний возраст людей, нуждающихся в интенсивной терапии в Финляндии, составляет 50 лет.

Также увеличилась доля людей в возрасте 20-39 лет, находящихся из-за коронавируса в отделении интенсивной терапии. В этой возрастной группе только в предпоследнюю неделю февраля в лечении нуждались 27%, доля лиц в возрасте 40-59 лет также составляла 27%, а 47% лиц, находившихся в отделении интенсивной терапии, приходилось на группу старше 60 лет .

Распространение инфекции среди людей моложе 40 лет увеличилось, и все больше и больше молодых людей попадают в реанимацию. Ситуация изменилась буквально за пару недель.

По словам заместителя главного врача больницы округов Хельсинки и Уусимаа (HUS) Ээвы Руотсалайнен, растет число молодых людей, нуждающихся в стационарном лечении от коронавируса, в том числе беременных или недавно родивших женщин. В некоторых случаях беременные женщины также попадали из-за коронавируса в отделение интенсивной терапии, сообщает финская газета Ilta Sanomat.

Предварительные исследования показывают, что британский штамм вируса вызывает более серьезную форму заболевания и, вероятно, будет более смертоносным, чем исходный штамм коронавируса.

Хотя подтвержденных данных об этом нет, британский штамм Covid-19 может быть причиной участившихся госпитализаций молодых людей с коронавирусом.

Как дела в Эстонии?

На вопросы сайта Naistekas ответила советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко:

— Данные о воздействии вируса SARS-COV-2 на беременных постоянно собираются и обновляются. Согласно текущим данным, беременные женщины могут пострадать в большей степени, чем небеременные. По данным Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 связан с более серьезными осложнениями у беременных женщин с хроническими заболеваниями, такими как диабет или высокое кровяное давление, у пожилых людей или женщин с избыточным весом.

Известны также отдельные случаи гибели одного плода, если у матери был обнаружен COVID-19. Причиной гибели плода стало тяжелое состояние матери из-за COVID-19, а в некоторых случаях — внутриутробная передача COVID-19 от матери к плоду. Новорожденные редко заражаются COVID-19, и в большинстве случаев это происходит сразу после родов при прямом контакте.

По данным Департамента здоровья, инфекция COVID-19 также выявлялась у отдельных новорожденных в Эстонии с начала пандемии.