ФОТО | Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды. Она подходит и мужчинам, и женщинам

По словам журналистки и стилистки Пруденс Уэйд, популярность упомянутого предмета гардероба обусловлена его элегантностью, практичностью и универсальностью.

Также тренч является вещью, которая одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, и хорошо смотрится на всех типах телосложения.

Кроме того, стилистка отметила, что эта вещь никогда не выйдет из моды благодаря своей способности сочетаться с любыми современными трендами.